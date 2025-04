Malgré une production de logements au plus bas en 2024, les systèmes techniques d’hydrodistribution et de plancher chauffant/rafraîchissant basse température montrent des signes de résistance. Portés par l’innovation, la qualité des matériaux et les attentes croissantes en matière de performance énergétique, ces segments tirent leur épingle du jeu dans un contexte tendu.

Alors que les signaux d’une timide reprise du secteur du bâtiment commencent à poindre, le marché reste confronté à une production de logements historiquement basse. Une situation qui n’épargne pas les acteurs de l’hydrodistribution et du plancher chauffant/rafraîchissant basse température (PCRBT), à l’image des industriels regroupés au sein de Cochebat, syndicat national des fabricants de composants et systèmes intégrés.

Hydrodistribution : une résistance sur les segments les plus techniques

Selon les données collectées par le syndicat, 53 400 km de tubes ont été installés en 2024, soit une baisse de 17 % par rapport à l’année précédente. Un recul plus important que celui observé dans la distribution professionnelle (Coédis : -11,9 %), en raison notamment de phénomènes de déstockage.

Cependant, tous les segments n'ont pas connu la même dynamique. Les tubes de petits diamètres (16-26 mm), utilisés dans les installations standards, sont les plus affectés. Ils subissent de plein fouet la pression du bas de gamme, portée par les marques de distributeurs dans un contexte économique tendu. Les tubes de 32 mm, souvent associés à l’installation de pompes à chaleur, enregistrent également une chute de 17 %.

À l’inverse, les tubes de 50 mm et plus, utilisés dans les projets collectifs ou les colonnes montantes, affichent une certaine stabilité. Une tendance qui s’explique par une mutation technologique (remplacement progressif de l’acier par des matériaux de synthèse) et une recherche accrue de qualité dans les chantiers complexes.

Le multicouche continue pour sa part de tirer son épingle du jeu. Soutenu par une approche "système", il progresse face au polyoléfine, avec une hausse de 57 % en quatre ans.

PCRBT : la performance technique reste un moteur

Côté plancher chauffant/rafraîchissant basse température, la baisse d’activité reste contenue, avec 3,7 millions de m² installés en 2024, soit un recul de -13 %. Un recul moins marqué que celui constaté dans la distribution (Coédis : -19 %), et qui illustre le gain de parts de marché des acteurs de Cochebat.

Les dalles accusent une chute plus sévère (-19 %), tandis que les tubes et le nombre de boucles résistent mieux (-7 %). Cette dynamique laisse entrevoir un intérêt croissant pour les surfaces rayonnantes hydrauliques, qui répondent aux exigences de confort et de performance énergétique.

Dans un contexte réglementaire en pleine évolution (RE2020, seuils 2025), ces systèmes restent des solutions privilégiées pour les constructions neuves et les rénovations ambitieuses, en raison de leur compatibilité avec la régulation, leur performance en été comme en hiver, et leur adaptabilité aux nouveaux modes constructifs (plafonds chauffants/rafraîchissants, systèmes secs).

Certitherm Collectif : une certification pour les projets collectifs

Soucieux d’apporter des garanties concrètes aux professionnels et aux particuliers, Cochebat a lancé en 2023 la certification Certitherm Collectif, complémentaire de Certitherm pour les maisons individuelles. Ces labels apportent des garanties de performances thermiques et acoustiques, et sont désormais reconnus par les bureaux d’études, les prescripteurs et les distributeurs, avec respectivement 26 et 4 certificats délivrés à ce jour.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock