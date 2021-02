La Fédération nationale du bois et le bureau d’études Esteana, avec le soutien des industriels et des instances de la filière, ont élaboré un configurateur de FDES, permettant de paramétrer et calculer les émissions de gaz à effet de serre des produits de la construction. L’outil, baptisé DE-boisdefrance.fr, permet également d’identifier l’origine nationale du bois et d’améliorer ainsi la traçabilité des produits.

DE-Boisdefrance.fr est « l’outil qui donne la possibilité de s’engager plus loin vers des objectifs de neutralité carbone », soulignent la Fédération nationale du Bois et le bureau d’études Esteana dans un communiqué commun. Le configurateur de FDES (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire), fruit d'un travail collaboratif, anticipe la future réglementation RE2020 qui exigera, pour chaque construction neuve, de réaliser une analyse de cycle de vie du bâtiment. En effet, chaque produit mis en œuvre dans le cadre d’un projet devra attester de ses performances via un document certifié, une FDES. DE-boisdefrance.fr permet de paramétrer et calculer les données environnementales des produits en bois de France couvert par une FDES, et aussi d’identifier l’origine nationale du bois et d’améliorer la traçabilité des produits. Engager la filière vers la neutralité carbone Le configurateur a été élaboré avec le soutien des industriels et des instances de la filière. Il doit permettre de valoriser la ressource et la transformation française du bois dans des fiches FDES collectives et configurables sur DE-boisdefrance.fr. Deux première FDES ont été vérifiées par le programme Inies, les bardages et les platelages. L’outil donne la possibilité de personnaliser les FDES collectives aux données d’un chantier, et devrait s’enrichir très prochainement pour individualiser les fiches aux données d’un industriel ou scieur de seconde transformation. Il répond aussi à la volonté de la filière d’engager les professionnels vers une neutralité carbone du bâtiment via la mise en avant des performances environnementales des produits en bois de France, le déploiement d’un outil accessible aux professionnels pour appliquer les exigences de la RE2020, ou encore le développement de supports techniques et pédagogiques. Rose Colombel



Redacteur