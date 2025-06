EGGER à Interzum 2025 : innovations pour l’intérieur

Une présence stratégique sur le salon Interzum 2025

Situé sur le stand A70/71, hall 6.1, EGGER a accueilli un public international venu découvrir des solutions innovantes pensées pour les architectes, designers, agenceurs et fabricants. La devise « Inspire. Grow. Create. » incarne la philosophie du groupe : inspirer par le design, favoriser une croissance responsable et créer de nouvelles perspectives pour l’aménagement intérieur.

« Ces dernières années, nous avons investi dans nos capacités de production et le développement de nos sites industriels pour renforcer notre position à long terme. Interzum 2025 nous a permis de dialoguer directement avec nos partenaires et de partager notre vision d’un avenir durable », déclare Michael Egger Jr., Directeur des ventes du groupe EGGER.

Nouvelles tendances produits et innovations matériaux

En s’appuyant sur sa capacité d’innovation, EGGER a présenté une nouvelle génération de produits dérivés du bois alliant esthétique, performance technique et responsabilité environnementale. À travers un concept de stand interactif, les visiteurs ont pu expérimenter concrètement les nouveautés en décors, surfaces et matériaux.

« Notre objectif est d’offrir des solutions pratiques et esthétiques pour l’agencement intérieur. Nos nouvelles gammes permettent de répondre aux attentes du marché en matière de design et de durabilité », explique Hubert Höglauer, Directeur Marketing/Management Produits Ameublement et Intérieur.

PerfectSense® Ambiance : une innovation sensorielle

Parmi les nouveautés marquantes, les surfaces PerfectSense® Ambiance ont attiré l’attention. Cette gamme enrichit la collection PerfectSense avec des effets visuels et tactiles inédits : un rendu pierre sophistiqué alliant mat et brillant, parfaitement coordonné aux décors.

« PerfectSense Ambiance crée un effet synchronisé unique entre texture et visuel, offrant une expérience sensorielle exceptionnelle », précise Klaus Monhoff, Responsable design et décors du groupe EGGER.

Un parcours immersif sur la durabilité

Le stand EGGER proposait également un « parcours de développement durable », illustrant la stratégie du groupe en matière d’économie circulaire et d’utilisation responsable du bois. Du recyclage à la réduction des énergies fossiles, le parcours mettait en lumière l'engagement d’EGGER en faveur d’une industrie plus respectueuse de l’environnement.

« Pour nous, la durabilité est une conviction. Elle repose sur une communication transparente, des preuves tangibles et une volonté constante d’amélioration », souligne Michael Egger Jr.

À retenir :

Salon Interzum 2025 : du 20 au 23 mai à Cologne (Allemagne), stand EGGER A70/71, hall 6.1.

Thème : Inspire. Grow. Create. – une vision tournée vers l’innovation, le design et la durabilité.

Innovation produit : surfaces PerfectSense ® Ambiance, effet pierre mat/brillant pour un agencement haut de gamme.

Ambiance, effet pierre mat/brillant pour un agencement haut de gamme. Engagement RSE : parcours immersif dédié à la stratégie de développement durable d’EGGER.

Crédits Photos : ©EGGER Holzwerkstoffe

