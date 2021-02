Fondée en 1954 par les frères Amann, la société Tramico produit et distribue des solutions techniques pour l’étanchéité et l’acoustique des bâtiments.

Depuis 1963, les joints d’étanchéité Compriband sont fabriqués dans l’usine de Gournay-en-Bray (76) qui est aussi devenue le siège de l’entreprise en 2012.

Par sa longue expérience et sa position d’expert, TRAMICO propose des produits de très haute technicité, faciles à utiliser, maniables et agréables au toucher qui répondent aujourd’hui aux plus hautes exigences des professionnels.

Ils procurent la sécurité que seul un vrai spécialiste peut offrir et sont la garantie d’une pratique professionnelle dans les règles de l’art. Les solutions techniques élaborées par TRAMICO participent à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments.

Privilégiant le contact avec flexibilité, créativité et qualité de service d’une entreprise à taille humaine, TRAMICO offre :

• Une équipe commerciale déployée sur toute la France avec une expertise technique.

• Un service client à votre écoute et disponible.

• Une organisation logistique dédiée et réactive, permettant de livrer dans des délais rapides sur le territoire.

• Une équipe R&D recherchant en permanence des solutions innovantes avec une forte valeur ajoutée pour les clients.

• Une usine certifiée ISO 9001 dédiée à la fabrication de produits de qualité qui font la réputation de TRAMICO depuis 60 ans.

Le savoir-faire de TRAMICO :