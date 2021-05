L’appel à projets « MassiRéno » vient de désigner ses lauréats. 10 programmes, situés dans 6 régions différentes, ont été sélectionnés pour faciliter le développement d’une offre industrielle de rénovation du parc locatif social. A travers cette initiative, plus de 2 700 logements sociaux devraient être rénovés.

Dans le cadre du Plan de relance 2021-2022, le Gouvernement a lancé, en décembre dernier, l’appel à projets « MassiRéno ». Doté d’une enveloppe de 40 millions d’euros, il vise à soutenir financièrement les organismes de logement social s’engageant dans la mise en œuvre de solutions industrielles « performantes et réplicables » de rénovation énergétique.

L’objectif est en effet de valoriser des procédés novateurs et intégrés afin de passer à une échelle supérieure de projets « plus significatifs », en massifiant l’offre. L’utilisation de techniques recourant aux solutions de rénovation bas carbone et sobres en ressources est également encouragée.

Les dossiers de candidature ont été examinés par la DHUP et le CSTB, puis auditionné en avril dernier. 10 projets, situés dans 6 régions différentes, ont finalement été sélectionnés.

Les lauréats feront l’objet d’une décision de financement prise au niveau local, par les collectivités délégataires des aides à la pierre, les services instructeurs des Directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), ou le cas échéant les unités départementales de la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRHIL) concernée.

Ils pourront également bénéficier d’un éco-prêt logement social bonifié, octroyé par la Banque des Territoires. Accessible à tous les lauréats, et aux rénovations poursuivant des objectifs similaires de réduction forte des consommations d’énergie et d’industrialisation, son montant s'élève à 22 000 €.

Une majoration de 3 000 € de l’éco-prêt logement social pourra également être proposée dès lors que le bâtiment rénové dispose d’un rapport de repérage indiquant la présence d’amiante.

Rose Colombel

