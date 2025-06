Alkern dévoile son plan 2030 pour doubler de taille

Une offre multi-sectorielle tournée vers la transition écologique

Avec plus de 50 sites de production en France et 2 en Belgique, Alkern propose une gamme complète de solutions en béton préfabriqué pour :

la construction bas carbone,

l’aménagement urbain durable,

l’embellissement des espaces extérieurs.

Les produits sont 100 % recyclables, conçus en France dans une logique de maillage territorial fort, répondant aux défis du changement climatique et à la demande croissante de solutions locales et responsables.

Résilience face à la crise du bâtiment

En 2024, Alkern a réalisé un chiffre d’affaires de 246 millions d’euros, en baisse de 5,4 % par rapport à 2023. Cette contraction s’explique par la crise historique du bâtiment, marquée par une chute de près de 50 % des constructions neuves entre 2022 et 2024. Malgré ce contexte, Alkern conserve des bases solides :

34 % du CA : solutions d’infrastructure et d’aménagement urbain,

32 % : construction bâtiment,

28 % : aménagement extérieur,

5 % : autres activités (charpente industrielle, carrière…).

Objectif 2030 : croissance, décarbonation et responsabilité

Alkern vise une réduction de son intensité carbone de 30 % d’ici 2030, passant de 1,2 à 0,85 kg CO₂e/€ de CA. L’entreprise mise sur une stratégie d’innovation autour du béton préfabriqué, conciliant performance environnementale, confort d’usage et compétitivité.

Xavier Janin, Président d’Alkern : « Nous assumons un leadership innovant pour construire des villes plus résilientes et durables. »

Une politique RSE exemplaire

Sécurité au travail : près des 2/3 des sites ont atteint l’objectif "zéro accident" en 2024 ; un site affiche plus de 8 000 jours sans accident.

: près des 2/3 des sites ont atteint l’objectif "zéro accident" en 2024 ; un site affiche plus de 8 000 jours sans accident. Certifications ISO 14001 : 47 sites engagés dans une démarche d’amélioration environnementale continue.

: 47 sites engagés dans une démarche d’amélioration environnementale continue. Réduction des prélèvements en eau, éco-conception, recyclage des matières premières et optimisation des liants bas carbone structurent une stratégie ESG robuste.

L’usine des Andelys : vitrine industrielle bas carbone

Lauréat de l’appel à projets « Innov Avenir Filière », Alkern investit près de 10 M€ dans son nouveau site des Andelys (27), dédié à la fabrication de blocs béton biosourcés intégrant du miscanthus. Ce projet permettra :

une économie de 2 000 à 3 000 tonnes de CO₂ par an ,

, la production de blocs pour environ 3 000 maisons individuelles ,

, l’utilisation de liants innovants bas carbone et de pièces de seconde vie.

Acquisition par Holcim : un levier de croissance

Le projet d’acquisition par Holcim, en attente de validation par l’Autorité de la concurrence, s’inscrit dans la stratégie NextGen Growth 2030 du groupe. Alkern conservera son autonomie, son modèle et ses équipes tout en bénéficiant :

de synergies industrielles ciblées,

ciblées, d’un accès à de nouveaux marchés ,

, d’un renforcement de ses capacités d’innovation.

Innovations produits : design, durabilité et performance

→ Pavé Signature : lancé fin 2023, ce pavé carrossable rencontre un franc succès (CA additionnel de 1 M€). Objectif : doubler les ventes en 2025 grâce à une gamme étendue.

→ LinoGreen : dalle drainante design, idéale pour parkings et allées.

→ Cyclosecure : nouvelles bordures "pardonnantes", adaptées aux pistes cyclables et conformes aux recommandations du CEREMA.

Alkern, un acteur-clé pour la ville de demain

Grâce à son engagement environnemental, ses investissements industriels et sa dynamique d’innovation, Alkern s’impose comme un partenaire incontournable de la construction durable, de l’aménagement bas carbone et de la mobilité douce. En ligne avec les enjeux sociétaux et climatiques, l’entreprise trace une trajectoire ambitieuse et exemplaire à l’horizon 2030.

