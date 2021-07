Panneaux de Corrèze et Evertree dévoilent leur premier panneau MDF biosourcé !

Le 1er juillet dernier, les sociétés Panneaux de Corrèze et Evertree ont lancé la commercialisation de Next, premier panneau de bois biosourcé. Fruit de quatre années de collaboration, le produit a remplacé la résine synthétique par de la résine végétale.

Composés à 87 % de bois provenant à 96 % de Corrèze et départements limitrophes, les panneaux MDF de l’entreprise Panneaux de Corrèze ont reçu entre autres les certifications FSC et PEFGC, garantes de la production durable du bois. Toutefois, les 13 % restants contiennent des adhésifs à base de pétrole et de formaldéhyde.

Ce dernier composant est plein de paradoxe car « d’un côté il est polluant, d’un autre il est indispensable à la vie. (...) On peut en manger dans le homard ou la poire », explique Phillippe Mocaer, président de Panneaux de Corrèze. « La problématique n’est pas d’en manger, mais plus d’en respirer, car c’est un produit très irritant et cancérigène, quand il est inhalé en grande quantité ». Un risque à prendre en compte, quand on sait que le formaldéhyde peut être présent partout dans l’atmosphère d’une maison : cosmétique, décoration, ameublement...

Next, un panneau biosourcé et sans résine synthétique

Afin d’éviter les sources d’apparition du formaldéhyde, Panneaux de Corrèze a lancé le 1er juillet la commercialisation de Next, le premier panneau biosourcé conçu en collaboration avec la societé Evertree, elle aussi spécialisée en solutions matérielles durables. Sans résine à base formaldéhyde, ni PMD, le nouveau matériau utilise une colle végétale issue de résidus agricoles de colza et de tournesol. Leur haute contenance en protéines permettrait ainsi une meilleure adhésion et une bonne tenue du produit.

Pour Nicolas Masson, directeur général d’Evertree, c’est « l’aboutissement de quatre années de travail pour faire du panneau MDF, un produit encore plus vertueux (…) La résine synthétique pour produire ces panneaux de bois, c’est 3 millions de tonnes de CO2. C’est deux à trois fois les émissions des transports et véhicules qui circulent dans une ville comme Paris chaque année. Si on arrive à diviser par deux voire faire disparaître sa production, c’est comme si on arrêtait toute circulation dans la capitale », précise-t-il.

Soutenu par l’Ademe, avec l’aide de l’institut technologique FCBA, le panneau Next est totalement recyclable dès qu’il est brut, selon ses créateurs. La résine végétale employée dans ce modèle pourrait même être utilisée pour une colle d’assemblage de meuble. Une démarche écoresponsable qu’Evertree tend à prolonger à travers le projet Green, encourageant l'utilisation d’objets domestiques (meubles, jouets…) meilleurs pour l’environnement.

Virginie Kroun

Photo de Une : panneau Next par Panneaux de Corrèze et Evertree