L’éco-construction est depuis plusieurs années en pleine expansion, et en 2024, elle demeure plus pertinente que jamais. Avec la multiplication des enjeux environnementaux et les besoins d’efficacité énergétique, les tendances dans ce domaine évoluent rapidement. Le secteur du BTP français multiplie les initiatives pour participer à la transition écologique. Voici un aperçu des sept tendances incontournables de l’éco-construction pour cette année.

Les matériaux biosourcés

L’un des principaux axes de l’éco-construction en 2024 est la poursuite du développement et de l’utilisation de matériaux biosourcés. Ces matériaux, issus de ressources renouvelables, comme le bois, la paille, le chanvre, l’argile ou encore le béton cellulaire, sont de plus en plus plébiscités.

Utilisés comme isolants, panneaux ou alternatives au béton, ils offrent non seulement des performances thermiques tout aussi intéressantes, voire supérieures, mais également une empreinte carbone réduite. Leur prix, 10 à 15 % supérieur aux matières plus traditionnelles, demeurent encore à ce jour, un frein à un plus grand développement.

Des matériaux recyclés et réemployés

L'éco-construction cherche à réutiliser et à recycler les matériaux. Cela passe par la démolition sélective, où les matériaux récupérés sont intégrés dans de nouveaux projets. L’objectif est de minimiser les déchets et de favoriser un cycle de vie durable pour les matériaux de construction.

Il existe désormais du bois, des parpaings mais aussi des isolants issus du recyclage, dont l’utilisation sur les chantiers de construction se fait de plus en plus importante.

La gestion durable de l’eau et les systèmes de recyclage

La gestion de l’eau est un enjeu crucial pour l’éco-construction, qui promeut l’intégration de systèmes de récupération de l’eau de pluie et des installations de traitement des eaux usées.

Le recyclage des eaux grises (eaux ménagères issues des douches et des lavabos), autrement dit des eaux usées mais faiblement polluées, est un enjeu crucial pour permettre de réduire la consommation d’eau potable tout en préservant les ressources.

Des systèmes sont actuellement développés pour que ces eaux puissent alimenter la chasse d’eau des toilettes, l’arrosage d’espaces verts non-alimentaires ou encore des systèmes de lavage de surfaces extérieures.

Habitat passif : une performance énergétique optimisée

La performance énergétique est au cœur des préoccupations du secteur de l’éco-construction, qui a pour objectif l’autonomie en énergie des bâtiments. Cela passe par l’utilisation de panneaux solaires, de systèmes de récupération de chaleur et d’une meilleure isolation.

L’architecture bioclimatique prend en considération - et finalement utilise même à son avantage - les différentes caractéristiques environnementales du lieu de construction comme l’orientation, la météo, les vents, le climat et l’exposition au soleil. Cela se traduit en termes d’architecture par exemple avec l’orientation des pièces de vie vers le sud, afin de réguler plus efficacement la température et favoriser l’éclairage naturel.

Les constructions sont faites pour favoriser l’isolation et la ventilation naturelles, et tendre le plus possible vers un habitat passif.

Intelligence artificielle, domotique et autocontrôle

L’intelligence artificielle et les maisons connectées permettent de contrôler la consommation d’énergie, la gestion de l’eau et même le confort thermique à distance. Grâce à des systèmes domotiques, il est possible de réguler l’éclairage, le chauffage et la climatisation en fonction des besoins réels. Cela améliore non seulement le confort, mais contribue également à la réduction des dépenses énergétiques et à une gestion plus responsable des ressources.

Les bâtiments à haute performance énergétique sont de plus en plus autonomes. Ils collectent les habitudes de consommation des résidents, l’état d’usure des équipements, les prévisions météorologiques pour ajuster en temps réel les besoins en ressources.

Les possibilités offertes par l’impression 3D

L'impression 3D est un procédé de fabrication qui crée des objets en superposant des couches successives de matériaux selon un modèle créé sur ordinateur. L'impression 3D ajoute de la matière uniquement là où c'est nécessaire, minimisant ainsi le gaspillage.

Pour éviter que la construction s’affaisse sous son propre poids, l’impression 3D utilise un béton plus liquide et à prise rapide. Les différents acteurs du secteur cherchent actuellement à limiter l’importance du béton pour proposer un béton bas carbone avec moins de ciment dans sa composition ainsi que des solutions à base de terre crue ou de matériaux biosourcés.

L’architecture biophilique

L’architecture biophilique vise à améliorer le bien-être des occupants en créant des environnements inspirés de la nature. Les principes de l’architecture biophilique incluent l’utilisation de matériaux naturels, l’intégration de la lumière naturelle, la présence de végétation, la création de vues sur la nature... Afin de rappeler la nature, cette architecture privilégie les matériaux dits naturels ainsi que les lignes courbes.

En plus de favoriser un cadre de vie agréable, le design biophilique contribue à la régulation thermique et à la qualité de l'air.

Construction préfabriquée, modulable et évolutive

La construction préfabriquée est de plus en plus présente, surtout dans les régions où la rapidité de construction et la réduction des déchets sont des impératifs. La flexibilité est également un aspect clé de l’éco-construction moderne. En 2024, la tendance est à la construction modulable et évolutive. Les bâtiments sont conçus pour s’adapter aux besoins changeants de leurs occupants. Cela signifie que les espaces peuvent être reconfigurés facilement, permettant d’optimiser l’utilisation des ressources. Cette approche réduit le gaspillage et favorise une utilisation plus efficace de l’espace.

Alexandre Masson

Photo de une : Adobe Stock