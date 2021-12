Sereine Systèmes, une application qui évalue les performances énergétiques d'un bâtiment

Au mois de juillet dernier, l’AQC annonçait, dans le cadre du programme Profeel, finaliser la phase d’expérimentation du projet Sereine, qui vise à calculer les performances thermiques de l'enveloppe d'un bâtiment. Aujourd’hui, c’est désormais chose faite puisque les porteurs du projet lancent officiellement l’application mobile Sereine Systèmes, téléchargeable dès la fin de l’année. Explications.

Afin d’améliorer sa pertinence technique, l’équipe projet du programme Profeel a confronté la nouvelle application, Sereine Systèmes, à la réalité du terrain. Des opérateurs de mesure, sélectionnés et formés, l’ont utilisée et ont ainsi donné des retours d’expérience. Ces tests devraient se poursuivre jusqu’à la fin de l'année 2021.

Un guide intuitif et une évaluation en deux temps

Conçu de manière intuitive pour faciliter la vie des opérateurs, ce nouvel outil, téléchargeable dès la fin de l'année, s’adapte notamment aux différents modes opératoires des auditeurs. Sereine Systèmes couvre les principaux équipements de chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, rafraîchissement et éclairage.

« Contrairement à l’enveloppe, dont la performance peut être mesurée, il s’agit d’une évaluation qualitative qui consiste à vérifier que les bonnes pratiques de conception, de mise en œuvre et de réglage ont été respectées, à travers près de 200 vérifications sur 60 systèmes différents », expliquent les porteurs du projet.

Cette évaluation, qui se déroule en deux étapes, dispose d’un audit documentaire au cours duquel l’opérateur précise la configuration et vérifie des éléments de conception, ainsi que d’un audit sur site durant lequel l'opérateur met à jour la configuration à partir de ce qu’il constate sur place, puis vérifie la bonne installation et le réglage des équipements. Une fois l’évaluation terminée, l’application génère automatiquement un rapport qui comprend une synthèse visuelle et les résultats détaillés.

Via un smartphone, une tablette ou un ordinateur, l’opérateur dispose dorénavant d’une aide intégrée sous forme de textes et d’illustrations pour chaque vérification. Un véritable guide qui permet à ses utilisateurs de procéder aux évaluations à leur rythme et dans l’ordre qu’ils le souhaitent. « Maître d’œuvre depuis 30 ans, j’attends un outil comme Sereine Systèmes depuis longtemps. À l’heure où les DPE vont devenir opposables, elle va vite devenir indispensable à toute la filière. Pour la première fois, elle inscrit la profession dans une obligation de résultats », estime ainsi Jean-Jacques Grain, opérateur d’audit chez Bâti-Contrôle.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Profeel