Jusque fin mars prochain, professionnels, étudiants et particuliers peuvent participer au Concours Photo de l’AQC. À la clé : quatre voire six prix peuvent être décernés.

Tous les ans, l’Agence qualité construction (AQC) organise son concours photo, afin d’« illustrer les désordres, de sensibiliser sur les pathologies dans le bâtiment et ainsi les prévenir ». Depuis la première édition en 2006, 4 300 photographies ont été́ envoyées à l'AQC.

La 20ème édition a été lancée, avec une phase de candidature ouverte jusqu’au 31 mars 2025. Tous les types de bâtiments (logement collectif ou individuel, industriel ou tertiaire) se sont illustrés et peuvent s’afficher dans le prochain palmarès.

Quatre voire six prix décernés

Une et plusieurs images peuvent être présentées. Le bâtiment photographié doit être en exploitation - et non à l’abandon -, qu’il soit sur le territoire métropolitaine et ultramarin.

Le professionnel candidat peut transmettre son dossier sur la page dédiée du site de l’AQC. Ce dernier doit inclure le ou les fichier(s) en haute résolution des photos et le lieu de prise de vue. « Si le désordre doit être bien identifié visuellement, l'explication technique détaillée du défaut de construction ou d'usage du bâtiment devra venir appuyer la photographie soumise au jury », est-il précisé dans le communiqué de l’AQC.

Les candidats seront recompensés notamment à travers deux catégories. D’abord celle « Générale » - pour les professionnels de la construction ou particuliers -, avec un 1er prix de 1 000 euros TTC et un 2ème de 500 euros TTC.

Dans la catégorie « Étudiante » - dédiée aux étudiants, lycéens, apprentis -, le 1er prix s’élève à 500 euros TTC et le 2ème prix à 250 euros TTC.

Un « Prix Spécial » du même montant du second prix peut être éventuellement décerné dans les deux catégories.

Les clichés gagnants et une douzaine d'autres distingués seront exposés au 27ème Rendez-vous Qualité Construction, le 19 juin 2025, à Paris. Sans compter leur mise en avant sur le site Internet de l’AQC.

Virginie Kroun

Photo de une : AQC