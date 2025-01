Un nouveau design exclusif pour les PAC air/eau Hitachi

Un nouveau design discret et exclusif, 100 % Made in Europe

Dans le cadre de la nouvelle règlementation RE2020 et afin de répondre aux défis climatiques, Hitachi étend sa gamme et propose une toute nouvelle pompe à chaleur Yutaki S 2.0 (SPLIT) avec une puissance spéciale de 3,5 kW (1,5 CV) (avec ou sans ECS), parfaitement adaptée aux constructions neuves. Alliant performance et esthétique, les nouvelles unités extérieures arborent un nouveau design épuré en blanc brillant avec une grille noire : ce design est disponible jusqu'à 8kW sur toute la gamme Split Yutaki S & S Combi 2.0 (de 3,5 à 8kW) ainsi que sur la gamme Monobloc Yutaki M* (de 4,3 à 8kW).

Entièrement fabriquées en Europe, ces nouvelles pompes à chaleur air/eau contribuent à réduire l’empreinte carbone en minimisant l’impact environnemental à chaque étape de leur cycle de vie, de la production à la fin de vie. Pour attester de leur faible impact carbone et assurer une intégration optimale aux projets RE2020, les fiches PEP seront bientôt disponibles.

Performances parmi les meilleures du marché

Les Yutaki Série 2 offrent d'excellentes performances énergétiques (COP jusqu'à 5,1 et SCOP jusqu'à 4,46 pour les modèles de 3,5kW) et acoustiques (à partir de 30 dB(A)**). Elles affichent également des classes énergétiques A+++ / A++ et peuvent fournir une température maximale de sortie d'eau de 60°C, même par des températures extérieures aussi basses que -5°C, garantissant ainsi un confort fiable et constant.

Compatible avec la solution bioclimatique unique Delta Dore

Les nouvelles pompes à chaleur air/eau Yutaki Série 2 sont compatibles avec la nouvelle solution bioclimatique innovante développée par Delta Dore, leader des solutions de maison intelligente. Grâce à l'algorithme bioclimatique intelligent Tywell, les besoins énergétiques sont ajustés en fonction des saisons et des variations de température (intérieure et extérieure) ainsi que de l’ensoleillement. Cela permet de réduire la consommation tout en optimisant automatiquement le chauffage, la climatisation et la gestion des volets roulants, assurant un confort thermique optimal tout au long de l’année et des économies d’énergie exceptionnelles.

La pompe à chaleur se pilote depuis l’interface H01 Delta Dore, spécifiquement développée pour les PAC Yutaki afin d’assurer un contrôle complet et intuitif du chauffage et des occultants sur une même interface. Elle donne accès aux réglages de la température, à la programmation horaire du chauffage / rafraîchissement ainsi qu’à la gestion automatisée des volets. Cela permet aux utilisateurs finaux d'intégrer Yutaki dans l'environnement domotique Tydom de Delta Dore afin de gérer à distance tous les équipements connectés depuis une seule et même application.

* disponible courant 2025

** niveau de pression à 5m