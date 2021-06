La FDME, la FNAS et la FND officialisent la création de la GEOD

La naissance de la confédération des distributeurs professionnels du bâtiment et de l’industrie, appelée GEOD est une belle concrétisation. Concrétisation pour la Fédération des Distributeurs de Matériel Électrique et de génie climatique (FDME), la Fédération des Négociants en Appareils Sanitaires, chauffage – climatisation et canalisations (FNAS) mais aussi la Fédération Nationale de la Décoration (FND). Cette nouvelle confédération tend à représenter de façon plus forte le secteur de la distribution professionnelle du bâtiment et de l'industrie.

C’est en décembre 2019 que la GEOD a été créée. Elle unifie entre autres la FDME et la FNAS, qui imaginaient depuis des années former une organisation puissante et représentative de la distribution professionnelle du bâtiment et de l’industrie. « Nous savons en effet que le gouvernement souhaite le rapprochement des branches et avons voulu anticiper ce mouvement par cette démarche volontaire plutôt que d’être contraints de le faire à marche forcée avec d’autres organisations qui n’auraient pas nécessairement autant de sujets transverses à traiter », explique Alain Fragnaud, président de la FDME. Social, juridique, fiscal, transport, environnement, logistique : les domaines dans lesquels la confédération veut peser au niveau professionnel et institutionnel sont divers. D’où son nom GEOD, qui « reprend ces notions d’ouverture, de rayonnement, de rassemblement des différentes fédérations et, par extension, des entreprises qu’elles représentent, qui la composent », précise Philippe de Beco, président de la FNAS. Afin d’élargir les rangs de la confédération, la FND a rejoint la GEOD le 15 juin dernier. Par leur union, les trois fédérations rassemblent maintenant 600 entreprises, 5 000 points de vente et 40 000 salariés, pour un marché de 15 milliards d’euros. Elles se dotent également d’un pôle « Environnement », un enjeu majeur selon la GEOD. Dans un secteur du BTP qui devra faire face à des évolutions réglementaires, et notamment environnementales (loi Climat & Résilience, RE2020, loi AGEC…), la distribution professionnelle du bâtiment et de l’industrie se retrouvera impactée. La FNAS, la FDME et la FND veulent s’armer face à ces mutations et attirer d’autres fédérations du secteur pour « s’exprimer d’une seule voix » d’après leur communiqué. Virginie Kroun Photo de une : De gauche à droite : Alain Fragnaud (FDME – Président) – Philippe Joubeaux (FND – Président) – Philippe de Beco (FNAS – Président)

Redacteur