La Fédération Nationale de la Décoration (FND) déplore une baisse de 3,8 % de l’activité dans le négoce de la décoration en 2024. En cause : la baisse des investissements dans les travaux de rénovation.

En 2023, le négoce de la décoration enregistrait une croissance timide de 0,2 %. Après un premier bilan maussade au premier trimestre 2024, la Fédération Nationale de la Décoration (FND) dresse un bilan peu réjouissant pour l’ensemble de l’année écoulée, avec -3,8 % d’activité, ce qui représente une perte de 100 millions d’euros pour les entreprises.

«Il y a mécaniquement entre 300 à 500 emplois directs détruits », précise Philippe Poujol, président de la FND. « C’est d’autant plus inquiétant que la tendance annonce encore des temps difficiles », ajoute-t-il.

Pour rappel, le syndicat regroupe des grossistes-distributeurs de produits de rénovation, commercialisant peintures, colles, enduits, papiers peints, revêtements de sols et muraux, ou encore outillages.

Les revêtements et la peinture particulièrement impactés



Dans le détail, le segment des revêtements de sols et muraux a particulièrement souffert en 2024, avec -5,8 %. Cela s’explique notamment par la baisse des travaux de rénovation.

Autre segment très touché : la peinture, avec -3,7 %. Un secteur pourtant « historiquement résistant », selon la FND.

Rappelons que selon un récent bilan de la Fédération des industries des peintures, encres, colles, couleurs et résines (FIPEC), les industries de la peinture ont de leur côté enregistré une baisse de 4 % de leur chiffre d’affaires en 2024, notamment impactées par la crise de la construction neuve.

Une mauvaise conjoncture dans le neuf comme la rénovation

« Les professionnels de la finition font désormais face à un recul quantitatif tant dans l’entretien que dans le neuf », s’inquiète la FND.

« Selon divers sondages et enquêtes, les Français serrent le porte-monnaie face aux incertitudes tout en accordant une importance centrale au cadre de vie », note par ailleurs la fédération.

Même tendance à la baisse pour les équipements et consommables, ayant respectivement reculé de 3,5 % et 2,7 %, malgré une résistance pour la protection des chantiers et les EPI.

Le seul segment ayant enregistré une très légère croissance : l’isolation thermique par l’extérieur (ITE), avec +0,5 %, et ce en partie grâce au retour des aides pour les mono-gestes côté MaPrimeRénov’.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock