Entre retour du rétro-chic, envolée des grands formats muraux et percée des peintures aux tons doux et touchers velours, la salle de bains révèle ses ambitions déco et confort pour les années à venir. Sans compter les enjeux environnementaux et sociétaux....

La salle de bains nous réserve de nouvelles tendances pour 2025 et au-delà. Mais lesquelles ?

« Quelle que soit la pièce, il y a quatre zones de décoration : les objets, les murs, les accessoires et l'éclairage », introduit Clément des Bocs, administrateur de l’association des Industriels du Nouvel Habitat (Inoha) et directeur commercial de Reca Peintures.

Plus de fantaisie dans les accessoires

Commençons à la plus petite échelle, avec les accessoires. « En 2025, la salle de bains s’affirme comme un espace de bien-être, investi comme une pièce à part entière. L’ambiance générale privilégie le confort visuel et des codes empruntés à l’univers du spa : un style monochrome, avec la présence du noir par touches (robinetterie, accessoires, parois de douche) », nous expose Philippe Poujol, président de laFédération Nationale de la Décoration (FND).

Des nuances plus fantaisistes peuvent démarquer les salles de bains de 2026, comme des finitions inox ou métal gun – dit aussi canon de fusil. Annoncées au salon ISH de Francfort, ces tendances confirment un retour du rétro-chic, inspiré du style art-déco.

Lavabo en relief de la gamme « The New Classic » de Laufen

En témoignent certains lauréats des Salles de bains remarquables 2025. Laufen a remporté le prix dans la catégorie Lavabo pour sa collection « The New Classic ». Cette dernière reprend les lignes « néo-rétro », voire propose des reliefs sur l’émail. Dans le même style, le lavabo « Zéphyr » de la marque Horus, avec son design marbré, a gagné la mention spéciale.

Lavabo « Zéphyr » de Horus

Sur les murs, l’accent sur une palette chaleureuse et douce

Des nuances plus vives peuvent aussi dynamiser les accessoires (porte-savon, etc.), selon Clément Des Boscs. Ce qui compense la disparition progressive de ces teintes des murs…

« Le marché de la salle de bains en peinture a pas mal évolué ces dernières années », indique le directeur commercial de Reca Peintures.

Dix ans auparavant, les particuliers tendaient vers « des couleurs très vives » notamment via des pointes colorées, comme les frises orange ou jaune sur du carrelage très clair (blanc, gris pastel).

Maintenant, place à une palette plus chaleureuse, pastel et cosy. « Côté couleurs, nous constatons des demandes de peintures dans des teintes naturelles déclinées à partir du brun, moka et beige, accompagnée de vert doux comme le vert sauge par exemple », illustre Philippe Poujol de la FND.

«L'année dernière, on a eu un petit pic de consommation sur du bleu canard en salle de bains, mais qui n'a même pas duré une année », nous confie M. des Boscs. Toutefois, « le blanc représente 70 % des couleurs que nous vendons », observe le directeur commercial de Reca Peintures. Il nous évoque d’ailleurs l’essor de blancs teintés pour la salle de bains en 2025, voire dans les prochaines années.

Mais l’intéressé souligne une attention aux finitions de la peinture, avec un détachement « des peintures solvantées au white spirit, brillantes ». Si cet effet donne l’impression d’être mieux lessivable, « la salle de bains n’est pas une pièce très sale ». « Petit à petit, nous, industriels et nos distributeurs, sensibilisons les consommateurs au fait que les peintures au white spirit, appliquées sur les grandes surfaces, ne sont pas bonnes pour la santé », développe Clément des Boscs.

De plus, le « brillant est difficile à faire et puis le résultat n'est pas très beau », commente-t-il. L’effet satiné s’inscrit donc dans les tendances de ces dernières années: « Pour 2025-2026, on va être sur des peintures velours, utilisées dans les chambres, les couloirs, les séjours. Le toucher est plus agréable, cela masque mieux les défauts, parce que cela brille moins ». Aussi le film doit être lisse, sans effet enduit et/ou crépis, encore plus dans la salle de bains.

… et les revêtements en grand format

« Concernant les revêtements muraux, si le carrelage n’a pas connu de véritable révolution en 2025, la montée en puissance des très grands formats (jusqu’à 3x1,20 m) est notable », relève en parallèle Philippe Poujol.

Le président de la FND cite notamment les solutions en panneaux SPC grand format de type PVC, « portées par la demande croissante en rénovation : plus légers, plus rapides à poser, ils séduisent de plus en plus ».

Autre exemple : les solutions en aluminium et polyéthylène de la marque Lazer, qui se présente comme « l’inventeur du panneau décoratif étanche en France ». Pour les professionnels, il s’agirait d’une alternative intéressante aux « carreaux grand format sont assez lourds, assez difficiles à poser et pas complètement étanches », estime son directeur général Baptiste Pocachard.

« Elle permet à un plombier qui n'a pas forcément des compétences, un savoir-faire ou une appétence pour la pose de carrelage d'être autonome lors d’une phase de construction ou de rénovation de salle de bains », affiche-t-il.

Au départ « plutôt destinée à une offre économique, pour un coup de propre », l’offre de Lazer a évolué vers des décorations plus sophistiquées, empruntant « à l'univers du meuble de salle de bains ». « On a investi dans nos propres équipes au niveau du design, soit en s'attachant des designers », nous explique M. Pocachard. En résulte la gamme Décofast, qui rassemble plus de 80 coloris pour 12 formats recoupables, allant jusqu’à 3 x 1,40 mètres.

Modèle du « Décofast Panoramique » de Lazer

Se renouvelant assez régulièrement, la collection 2025 Décofast fait la part belle aux éléments naturels : bois, pierre, marbré… L’effet papier peint s’est glissée depuis un an et demi dans les panneaux muraux de la gamme, afin d’habiller la partie douche. La collection « Décofast Panoramique » et ses mises en scène de la nature, ont reçu le Prix Panneau décor aux Salles de bains remarquables 2025.

« Pour l'année prochaine, on va voir arriver des tendances avec des effets de tissu, de texture », nous informe le DG de Lazer.

Côté luminaires, finis les spots encastrés !

Parmi les autres lauréats des Salles bains remarquables 2025, « Celest » de l’atelier Ombre Portée, a gagné dans la catégorie Éclairage/Luminaire. L’applique porte bien son nom, avec son assemblage de demi-cercles de verre et de laiton, rappelant la lune et le soleil.

Son designer, Éric de Dormael, insuffle un nouveau vent esthétique dans l'éclairage de salle de bains. L’atelier parisien a toujours été porté sur « des objets plus dessinés, qui sortent du fonctionnel. On travaille en général dans des salons, des chambres ou halls », nous décrit Philippe Cazer, associé à l’entreprise.

Et d’ajouter : « Depuis quelque temps, on a une réflexion sur la salle de bains. L'offre de luminaires pour les salles de bains n'est pas très large dans notre univers de création». Or, « on pense que la salle de bains, qui est souvent secondaire, doit être traitée comme une pièce de vie avec le même soin qu'on mettra dans une chambre ou dans un salon ».

L'applique « Celest » de l’atelier Ombre Portée

Heureusement, Ombre Portée constate une demande esthétiquement moins neutre dans la salles de bains. Même dans les hôtels « où les chambres sont devenues des univers beaucoup moins impersonnels », selon M. Cazer. Ainsi, sur la trentaine de modèles d’appliques de la collection d’Ombre Portée, trois-quarts peuvent être adaptés à la salle de bains.

C’est le cas de l’applique « Celest ». Créée en 2021, elle est passée à la norme IP54. Celle-ci assure à l’éclairage une protection contre les corps solides de plus d’1 mm de diamètre et les éclaboussures d'eau de toutes les directions.

Ombre Portée a également remplacé «une des plaques en laiton par une plaque en verre », pour « diffuser beaucoup plus de lumière qu’une plaque en laiton », multipliée par cinq voire six.

D’autant que côté éclairage, finis les spots encastrés. «On va mettre des miroirs lumineux, du luminaire qui instaure plus de chaleur», d’après Clément Des Boscs.

« Le mobilier se veut plus doux visuellement »

Que dire également du mobilier ? Dans la gamme « Bocage » de Sanijura, lauréat de la catégorie Meuble Design des Salles de bains remarquables 2025, le bois s’illustre encore, plus précisément en massif. Des tons naturels déjà en vogue à l’occasion du salon Idéobain 2024.

Sans compter la tendance mono-couleur sur l'ensemble du meuble, comme relevé par Frédéric Pfeiffer, président de l’AFISB.

Meuble de la gamme « Bocage » de Sanijura

Les meubles affichent également des bords arrondis. Peu surprenant, quand le « mobilier se veut plus doux visuellement » pour 2026, selon Philippe Poujol. « Pour affiner ces perspectives, de nouvelles tendances seront sans doute révélées à l’occasion du salon Cersaie de septembre 2025 », annonce le président de la FND.

Perte d’autonomie : l’esthétique du milieu hospitalier se réinvente

Les tendances décoration de la salle de bains se penchent également sur la perte d’autonomie. Elles cherchent à rapprocher « esthétique et accessibilité », pour reprendre les termes de M. Poujol.

Les solutions médicales s’adaptent donc au résidentiel, qu’il s’agisse de douches à faible rebord ou systèmes douche PVC à évacuations intégrées. Les circulations doivent être dégagées et les revêtements pratiques : surfaces sans joints, antidérapantes…

Il convient également d’opter pour du mobilier suspendu. Mais celui-ci arbore habituellement « des formes sobres et des tons neutres ». « Cela oriente les choix décoratifs vers deux tendances : soit une harmonisation douce dans la continuité des teintes, soit, au contraire, l’ajout de couleurs vives via des peintures classiques pour créer du contraste», affiche le président de la FND.

« Certains aménagements lourds comme l’élargissement des ouvertures pour fauteuil roulant nécessitent des travaux coûteux, généralement subventionnés. Ces dépenses engendrent souvent des arbitrages décoratifs vers des solutions simples, économiques et durables, avec un rôle de réconciliation avant/après apporté par les peintures principalement », conclut-il.

Autre priorité future pour la peinture : qu’elle soit assainissante. « Sans aucun doute, le Covid a encouragé cette tendance, mais on est beaucoup plus alerté par notre environnement », analyse Clément des Bocs, tout en déplorant que « les normes européennes deviennent de plus en plus contraignantes. Nous n’avons pratiquement plus le droit d’utiliser des biocides, donc cela engendre quelques difficultés sur le marché ».

Deuxième tendance peinture, observée pour 2027-2028 : l’environnement. « Ça ne veut pas dire forcément qu'elle intègre des matières naturelles » mais ayant « un impact le moins négatif possible sur la planète, comme les peintures recyclées », décrypte le directeur commercial de Reca Peintures.

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Panneaux muraux CIMENT CLAIR & CUIVRE de la gamme Décofast de Lazer