C’est au cœur de l’atelier H, Novotel Les Halles, que s’est tenue ce jeudi 5 mars 2020 la conférence de presse d’Adexsi au sujet de GENATIS (Gestion des Énergies Naturelles Intelligence Systémique), sa nouvelle solution pour la gestion des énergies naturelles des bâtiments.

La société Adexsi, spécialiste de la sécurité incendie et de la gestion énergétique des bâtiments, a dévoilé GENATIS, sa nouvelle solution transversale, à l’occasion d’ une conférence de presse.



Alors que la nouvelle RE2020, qui entrera en vigueur d’ici 2021, ne cesse de pousser tous les acteurs de la construction et les pouvoirs publics à repenser la construction, Adexsi lance une nouvelle offre globale et complémentaire, qui propose aux maîtres d’ouvrages, maîtres d’oeuvre, et à tous les professionnels de la construction, une meilleure gestion des énergies naturelles des bâtiments.

« Nous avons conçu GENATIS afin d’apporter aux concepteurs des solutions naturelles, pérennes, robustes et polyvalentes qui soient aisées à associer et économiques, tant à l’investissement qu’à l’exploitation » a ainsi affirmé Philippe Fritzinger, Directeur Général d’Adexsi.



Avec son bureau d’études, composé d’un commercial de chacune de ses filiales (Bluetek, Souchier-Boullet, Tellier Brise-Soleil et SIA), GENATIS offre plusieurs solutions parmi lesquelles : la ventilation naturelle, l’ombrage, le rafraîchissement par évaporation, les façades bioclimatiques ou encore, la destratification de l’air.

Autant de solutions en faveur d’une construction plus écologique, plus respectueuse de l’environnement et économe. En prime, Adexsi met à disposition des services dédiés, dont le pilotage et les automates, ainsi qu’un diagnostic et l’installation de ses solutions.



Dina Tiouti

Photo de une : ©D.T.