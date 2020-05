Entreprise spécialisée dans l’isolation, Rockwool souhaite accompagner les professionnels et les particuliers dans leurs démarches d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie. Il « s’agit (…) d’accompagner les ménages en les aidant à adopter les bons réflexes, depuis les petits gestes du quotidien jusqu’aux travaux de rénovation énergétique ». C’est par un module de e-learning ludique que Rockwool a choisi d'instruire sur ces démarches écologiques.

« Quel héros de l’efficacité énergétique êtes-vous ? », sur le modèle d’un quiz de personnalité que l'on retrouve dans les magazines, Rockwool sensibilise particuliers et professionnels à la question du changement climatique et aux gestes du quotidien permettant de préserver l’environnement. Destiné à tous « ados et adultes, particuliers et professionnels » ce module d'e-learning se découpe en trois parties. Après une partie théorique, les participants sont invités à répondre à deux quiz : l’un sur l’efficacité énergétique, l’autre sur la rénovation énergétique, d’une durée moyenne de 10 minutes. Un score total est ensuite attribué, aussi appelé « niveau d’héroïsme », il correspond aux connaissances du participant qui devient alors « Héros de l’efficacité énergétique », un « allié de l’efficacité énergétique », ou un « débutant en efficacité énergétique ». De plus, les participants peuvent se confronter à leurs proches et comparer leurs connaissances.

Sous ce ton léger se cache un sujet plus sensible, au coeur des récentes décisions gouvernementales. Mais c’est par un dispositif ludique que Rockwool mène sa campagne de sensibilisation contre le changement climatique. « En quoi l’efficacité énergétique est-elle essentielle à l’atteinte de nos objectifs climatiques ? Comment l’améliorer ? Quel est le lien avec les énergies renouvelables ? ». Ces interrogations essentielles à la compréhension de l’environnement sont toutes abordées dans ce module d'e-learning, et ne restent pas sans réponse. Rockwool se concentre ensuite sur l’importance de la rénovation énergétique dans cette lutte pour préserver l’environnement. Elle est ainsi présentée comme « la solution la plus efficace face au changement climatique ».

Enrayer les idées reçues

L’entreprise souhaite dans cette démarche « mettre fin aux idées reçues en matière d’efficacité énergétique », et plus particulièrement à quatre d’entre elles :

associer les carburants verts et les énergies renouvelables comme moyen le plus efficace pour atteindre les objectifs climatiques ;

les énergies renouvelables sont plus rentables que les énergies fossiles ;

réduire les transports serait le meilleur moyen de réduire les émissions de Co2 ;

la production énergétique à partir d’énergies renouvelables n’a pas d’empreinte carbone.

À tous ces a priori, Rockwool tire la sonnette d’alarme, et en lettres rouge, écrit sa réponse : « FAUX ». L’entreprise explique par exemple que le moyen le plus efficace pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement reste la diminution de la consommation d’énergie, que le coût total d’approvisionnement énergétique avec 95 % d’énergies renouvelables est similaire aux systèmes d’approvisionement basés sur les énergies fossiles. Elle continue à démanteler ces idées reçues en expliquant, au niveau des transports, qu’il faudrait augmenter le rendement énergétique car c’est la solution la plus impactante sur la réduction de ces émissions. Par rapport à l’empreinte carbone, Rockwool explique cette fois qu’elle « existe belle et bien. De plus, on estime qu’économiser de l’énergie grâce à l’isolation en laine de roche a une empreinte carbone 14 fois inférieure à celle de la production d’énergie éolienne et 25 fois inférieure à celle obtenue à partir des panneaux solaires ».

Alors, « Avez-vous l'étoffe d'un champion ? » demande Rockwool.

