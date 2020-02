Plusieurs représentants d’entreprises et organisations de la construction et de la filière bois se sont réunis le 5 février dernier à l’Unesco pour signer une charte les engageant à co-construire des bâtiments écologiques pour les villages olympiques et paralympiques de 2024, et faire de la France un pays exemplaire en terme de neutralité carbone. Mais quels sont les critères inscrits dans cette charte ?

Répété depuis que l’on sait que Paris organise les Jeux Olympiques 2024, l’objectif du gouvernement n’a pas changé, son but est d’organiser les premiers JO « exemplaires en terme de neutralité carbone ». Pour cela, une « Charte d’engagement volontaire des industriels de la construction pour des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 durables » a été signée cette semaine, le 5 février, lors du séminaire « Habiter la ville de demain » à l’Unesco. Cette charte engage les acteurs de la construction des bâtiments des JO 2024 à respecter le cahier des charges grâce à l’utilisation de matériaux naturels.

12 chefs d’entreprises et d’organisations sont signataires de cette charte. On retrouve par exemple : Etienne Crépon le président du CSTB, Pascal Magin de la société Arcelor Mittal ou encore Georges-Henri Florentin président de France Bois 2024, tous engagés à participer à l’organisation des premiers JO verts.

Comment respecter les engagements stipulés dans cette charte ?

Nicolas Ferrand, le directeur général de la Solideo et signataire de la charte, comprend les enjeux fixés par l’État et décrit les premiers points d’actions pour la construction des bâtiments : « Le village olympique et paralympique doit incarner l’excellence française dans le génie civil et urbain pour répondre aux enjeux de la ville de 2050 avec un fort accent mis sur l’innovation, le confort en période de canicule, la restauration des sols morts... Nous visons à réduire de 40 % les émissions de GES et un abattement carbone de 50 % est atteignable, en généralisant le recours au bois en structure pour les bâtiments emblématiques, en particulier pour ceux de moins de 28 m ».

Comme l’atteste Nicolas Ferrand, le bois sera le matériau au cœur de la construction des ouvrages des villages olympiques et paralympiques 2024. Le cahier des charges prévoit que les immeubles « de moins de 8 étages seront construits en bois et les immeubles de plus grande hauteur seront réalisés en matériaux mixtes associant le bois », expliquant par la même occasion pourquoi les représentants de la filière bois ont été nombreux à signer la charte. En plus du bois, la charte mentionne la place prépondérante accordée aux matériaux biosourcés pour la construction. Julien Denormandie évoque même une construction des bâtiments « avec des matériaux qui soient à au moins 50 % du bois ou des matériaux biosourcés ».

Imagine all the people…building for tomorrow

Avec la signature de cette charte, les pouvoirs publics souhaitent faire travailler les industriels, les artisans, et l’État ensemble, pour organiser au mieux les Jeux Olympiques et respecter les objectifs de neutralité carbone. Ce souhait de travailler main dans la main est clairement écrit dans le communiqué de France Bois 2024 « il est indispensable de favoriser une collaboration technique étroite entre les industriels représentant tous les corps d’état qui interviendront aux côtés des constructeurs bois avec comme objectif de proposer de massifier les solutions en technique courante. Cette collaboration ne pourra se faire sans l’appui des centres techniques et des principaux acteurs institutionnels engagés dans la réussite des jeux ».

Mais le gouvernement et les acteurs de la construction voient plus loin que l’organisation de ces jeux et espèrent fidéliser les entreprises à l’utilisation de ces techniques et matériaux plus naturels et permettre au secteur du BTP de devenir plus compétitif sur le marché mondial.

J.B