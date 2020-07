Alors que les industries extractives sont souvent critiquées pour leur impact sur l'environnement, l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem) s'engage dans une démarche forte en publiant un guide de bonnes pratiques validé par le Ministère de la Transition écologique et différentes DREAL et ONG. L'objectif ? Inciter les exploitants de carrières à mettre en œuvre la séquence« Eviter, Réduire, Compenser » (ERC) pour préserver la biodiversité sur les sites exploités.

L'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem) annonce avoir publié un guide consacré à la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC), à destination des industriels des carrières, en collaboration avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), différentes DREAL (Directions régionales de l'environnement et de l'aménagement et du logement), et ONG telles que France Nature Environnement, la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, Humanité et Biodiversité, ou la Ligue de Protection des Oiseaux.

Réaliser des études d'impact

L'objectif ? Limiter l'impact de l'exploitation de carrières sur l'environnement et munir ses adhérents d'un guide de bonnes pratiques.

A travers ce guide, préfacé par la nouvelle ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon, l'Unicem propose une approche dédiée aux spécificités de l'exploitation de carrières, dont l'autorisation, encadrée par un arrêté préfectoral, dure au maximum 30 ans, sauf en cas de renouvellement.

Dans le cadre de la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » - notion introduite en 1976 puis réaffirmée en 2016 dans le cadre de la loi pour la Reconquête de la Biodiversité, il s'agit d'éviter toute perte nette de biodiversité sur ces sites.

Concrètement, le guide promeut l'analyse de l'écosystème et de la biodiversité du site et l'étude des potentielles répercussions environnementales avant le début de l'exploitation.

Concilier industries extractives et préservation de la biodiversité

Une fois qu'un site a été retenu, l'objectif est de trouver des solutions de préservation, de compensation, voire de restauration de la biodiversité, par exemple en créant de nouveaux espaces favorables à la faune et la flore (création de zones humides, maintien d'espèces protégées, régulation d'espèces invasives etc.). Cela peut se faire avant, pendant, et/ou après la période d'exploitation, selon les sites et les projets.

De cette façon, le guide donne aux exploitants de carrières un rôle dans la préservation de l'environnement, et favorise la cohabitation harmonieuse entre les activités extractives et le respect des écosystèmes.

Pour lire le guide complet, c'est ici.



C.L.