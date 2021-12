Concours EnergieSprong : 9 projets récompensés

À l'occasion du salon BePositive, le concours d’Innovation EnergieSprong a tenu sa cérémonie de remise des prix. Sur les 20 projets candidats, neuf ont été récompensés sur le thème de la deuxième édition : les rénovations à énergie zéro du bâtiment, du logement à l’établissement éducatif.

Lors de la clôture du Forum Innovation du salon BePositive, le concours d’Innovation EnergieSprong a dévoilé les gagnants de sa deuxième édition. Organisé avec le soutien des programmes CEE EnergieSprong France et Mustbe0 d’Interreg North West Europe, la compétition tend à accélérer le développement de solutions de construction durable.



La première édition, en 2020, portait sur le développement d’innovations hors-site massifiant les rénovations de logements. En 2021, le thème met à l’honneur plus largement les innovations optimisant les rénovations à énergie zéro du bâtiment, du logement à l’établissement éducatif.



Cette nouvelle édition invitait donc les participants à remplir plusieurs objectifs : travailler à coût optimisé la gestion des interfaces en macro-lots, tout en développant les co-bénéfices de la rénovation, au-delà de la performance énergétique (qualité d’air, confort, etc.).



Les candidats ont reçu le soutien de différents partenaires de la compétition : Enedis, GRDF, la Fondation Rexel et l’école e-artsup, ainsi que des maîtres d’ouvrages parrains. Des bâtiments démonstrateurs ont ainsi servi à calibrer les solutions élaborées durant le concours.



Une variété de solutions présentées



« Il est particulièrement intéressant cette année d’observer la diversité des solutions développées et leur capacité à hybrider les solutions dans des systèmes intègres : combinaison de high-tech et low-tech, variété des solutions biosourcées proposées et combinées (structure bois, paille structurelle, laine de bois, paille coupée insufflée, isolant herbe), capacité à développer des structures mixtes bois/métal pour un meilleur optimum sobriété matière/prix/empreinte environnementale, diversité des bardages proposés jusqu’à des solutions d’enduit sur des solutions hors site, prise en compte renforcée des préoccupations des usagers... », souligne Sébastien Delpont, directeur du programme EnergieSprong France.

Sur les 20 candidatures, neuf ont été récompensées, réparties parmi trois catégories. Dans la catégorieSolutions hors site complètes intégrées de rénovation pour les maisons individuelles, parrainée par Inolya, le projet Rénov+ a été désigné lauréat. Conçu par le groupement Bim'Steel, Synerpod, Tribu Energie et PADW, la solution avec une ossature légère et autoportante est durable. Sa structure en acier est pensée pour être facilement recyclable, et son isolation est à base de matériaux biosourcés.

Solution Renov+ du groupement, Tribu Energie, Bim'Steel, PAWD et Synerpod - Crédit photo : Energie Sprong France

Un coup de cœur du jury, dans la même catégorie, a été décerné à la solution ActivPaille, du groupement Activpaille, NoMansLand et Solener. L’enveloppe isolante extérieure de niveau passif est créée à partir de caissons en bois, avec une isolation en 100 % en paille.

Pour ce qui est de la catégorie Solutions permettant aux occupants de logements collectifs d’optimiser leurs habitudes de consommation énergétique, parrainée par CDC Habitat et Sarthe Habitat, le titre de lauréat a été remporté par Social Hall. Le dispositif, imaginé par le groupement Intent, Social Hall et Sogetrel, s’appuie sur le développement de communautés énergétiques. Une façon de pousser tous les habitants vers l’optimisation de leurs consommations énergétiques sur le long-terme.

Deux coups de cœur du jury ont également été attribués : le premier au groupement Mireio, Semlink, SustainD, WD et leur solution Consulting, qui permet à l’occupant de gérer ses consommations énergétiques sans équipement physique. L’entreprise Ogga s’est aussi distinguée avec Eco-touch, outil installable et manipulable rapidement, généralisant les économies d’énergies durant les périodes de sommeil et d’absence.

La catégorieSolutions hors-site intégrées de façades isolantes améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments éducatifs et les conditions de travail des élèves, parrainée par Cergy Université et la ville de Trith Saint-Léger, compte quant à elle deux projets lauréats.

Solution Element'R du groupement Energelio, Blau, BeSteel, Spie Batignolles - Crédit photo : Energie Sprong France

Le groupement Energelio, Blau, BuildUp (anciennement BeSteel) et Spie Batignolles, a impressionné le jury avec sa solution Element’R. Cette dernière propose un index évolutif de modules industrialisés à ossature métallique, avec des isolants biosourcés et revêtements à la carte de nature variées (briques, bardages biosourcés...).

Le groupement Vestack, Weber, Solab, Architecture Pelegrin et Alde, second lauréat, s’est démarqué avec sa solution de Panneaux ITE Vestack. Compromis entre solution d’enduit et solution hors site, la technologie intègre des isolants biosourcés pour une standardisation poussée et un prix abordable.

Le Manteau Dynamique Climatique du groupement Paziaud Innovations a quant à lui reçu le coup de cœur du jury. Enveloppe isolante et respirante, la solution tire les bénéfices naturels de son environnement (fenêtres parieto dynamique, récupération d’énergie naturelle et fatale, production d’énergie solaire photovoltaïque...).

Une mention spéciale du jury a par ailleurs été remise à la solution Prêt-à-porter haute couture de Mabire Reich, Groupe Briand et Pouget Consultants. Elle se concentre sur le processus de conception et fabrication, un configurateur open-source numérique identifiant les façades légères standardisées, adaptées à une grande diversité de bâtiments.

Un panel d’innovations en phase avec la RE2020 et la future REP Bâtiment, et qui devrait encore s'enrichir lors d'une troisième saison. « Le prochain défi sera de passer à ces démonstrations « in vitro » à petite échelle et à des démonstrations « in vivo » sur des bâtiments réels, et de les déployer en grands nombres », précise Sébastien Delpont.

Virginie Kroun

Photo de Une : EnergieSprong France