L’AQC a affiché les lauréats de son concours photo « Éviter les désordres, apprendre par l’image ». La 19ème édition distingue les clichés illustrant « des désordres classiques de structure (…) avec une montée en puissance de problèmes liés aux balcons ».

300 photos ont été reçues et examinées à l’occasion du 19ème concours photo de l’AQC « Éviter les désordres, apprendre par l’image ».

Le jury de cette édition 2024 se compose de professionnels du bâtiment tels qu’Yves Le Sellin, ex-président de l’Agence Qualité Construction (AQC), Alban Charrier, directeur adjoint en charge du pôle Réglementaire et Politique Technique à l’Union social pour l’habitat (USH), Jean-Pierre Thomas, expert CRAC Étanchéité et Béton à 3C-Expertise ou bien Gaëlle Darchen, directrice de la communication de l’AQC. On y retrouve également Milot Bernardin, photographe, assistant & informatique à l’AQC.

Ce palmarès photo relève « des désordres classiques de structure (liés à un mouvement de sol ou non) avec une montée en puissance de problèmes liés aux balcons », rapporte l’AQC. Sans compter « une hausse des témoignages de désordres en situation de rénovation/réhabilitation - notamment sur la mise en œuvre de l’isolation -, mais également une hausse sur les problèmes d’interfaces entre les lots ».

Le 1er prix de la catégorie générale remis à un expert des sinistres

Les experts de sinistre, architectes, bureaux d’études et contrôleurs techniques font toujours partie des candidats les plus représentés.

Ainsi, dans la catégorie générale, c’est l’expert Christopher Chenay, de la société Saretec qui remporte le premier prix. Son cliché immortalise un défaut d’isolation en plancher de comble dans le Loir-et-Cher, dû à un manque de préparation.

Le second prix a été attribué à Bernard Legrand, enseignant dans le Gers, qui a photographié un défaut d’implantation de la semelle isolée et d’une pose excentrée du poteau en acier, qui a été fixé partiellement.

Le prix du jury revient à Axel Novelli, du bureau d’études Tribu Énergie, à Paris. Sa photo représente une mauvaise installation de la gaine de ventilation, qui contraint l’ouverture totale des menuiseries.

10 établissements représentés dans la catégorie étudiante

Le « Palmarès Concours Photo AQC » distingue dans la catégorie étudiante 10 établissements. Parmi ces derniers : l’ESTP (2 dossiers), l'ENTPE (1 candidat), le CESI de Brest (1 dossier), l’ENSA La Villette (1 dossier) ou bien l’ENSA Lyon (1 dossier).

Mais on remarque surtout l’ESB (20 dossiers). Un de ses étudiants, Nolan Moulin, gagne le 1er prix, pour avoir saisi un problème de fixation du sabot sur une charpente bois.

Autre établissement notable : l’IUT La Rochelle Université (6 dossiers). Chloé Joffreau, étudiante en génie civil au sein de la structure universitaire, a été désignée second prix. Sa photo d’un mur de clôture, qui a chuté par absence de chaînage, a de quoi impressionner le jury.

Enfin, le prix du jury revient à Safaa Oubelaid, en master Bâtiment Durable et Efficacité Energétique à l’Université d’Artois. L’aspirante ingénieure en systèmes énergétiques a capturé une fissure due à un mauvais traitement du joint de dilatation.

On lui doit aussi deux autres clichés : un d’efflorescence - migration d'éléments minéraux, formant un dépôt - sur un mur en briques et un d’une installation non-conforme de manchon, sur un chantier de raccordement de la descente des eaux pluviales.

Virginie Kroun

Photo de Une : Julie DUBUIT, lauréate dans la catégorie étudiante - AQC