L’effondrement d’un faux plafond au collège Roger Martin du Gard d’Épinay-sur-Seine relance l’inquiétude concernant l’état des bâtiments scolaires en Seine-Saint-Denis. Le département a déjà observé plusieurs manquements dans les travaux menés sur son parc d’établissements.

À la veille des vacances de la Toussaint, un faux-plafond s’est effondré le jeudi 18 octobre dans une salle du collège Roger Martin du Gard à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

Le sinistre s’est déroulé à 9h du matin. « Heureusement, aucun élève ni membre du personnel n'a été blessé », a rassuré le département de la Seine-Saint-Denis, en charge de la gestion des collèges. Le maire DVD de la commune Hervé Chevreau a indiqué qu’il n’y avait pas d’élèves dans la pièce au moment des faits. Dès la mi-journée, les élèves ont suivi les cours à distance.

En cause : la mauvaise pose de faux plafonds

Selon le média d'information locale citoyens.com, l’intervention d’un enseignante aurait évité davantage de griefs. Il faut dire que professeurs, parents et syndicats ont déjà alerté sur l’état du bâti scolaire. D’autant que la précédente année scolaire a été marquée par un important mouvement de contestation.

Des photos partagées par le syndicat SNES-FSU 93 sur les réseaux sociaux montre le plafond affaissé. « Tous les faux plafonds du premier étage de l'établissement avaient été refaits et posés en 2022. Les premières investigations menées par nos services et le contrôle technique indiquent un défaut de fixation imputable à l'entreprise en charge des travaux », rapporte pourtant le conseil départemental dans son communiqué.

Un plan d'urgence pour le 93, c'est urgent !!! Au collège Roger Martin du Gard (Epinay sur Seine), les plafonds des salles de classe s'effondrent littéralement sur les élèves. Allégorie du service public d'éducation en Seine-Saint-Denis. pic.twitter.com/jz6N2AhUJN — SNES-FSU 93 (@snesfsu93) October 17, 2024

Un « plan d'urgence » pour l'école en Seine-Saint-Denis a été réclamé. En février 2023, un audit externe des collèges du département a permis de découvrir plusieurs manquements dans les travaux : non-respect des procédures, surfacturation, travaux de maintenance non réalisés...

À la lumière de ces défauts, le département s’est séparé d'un agent technicien. Ce dernier est suspecté par un syndicat de détourner de fonds publics, alors que son secteur n’incluait pas la ville d'Epinay-sur-Seine. Après cette affaire, les contrôles des établissements auraient été durcis, d’après la collectivité.

Le remplacement de faux plafonds entamé

Sitôt le plafond effondré,des travaux pour remplacer les faux-plafonds ont commencé ce vendredi 18 octobre. « Aucun élève ni membre du personnel ne pourra réintégrer les salles avant qu'un contrôle préalable de chacune d'elles n'ait été effectué », abonde le département.

Aujourd’hui, la collectivité accorde plus de 100 millions d'euros par an dans la construction et la rénovation des collèges publics. Le budget s’inscrit un plan éco-collège, pour une durée de 10 ans et une enveloppe d'un milliard d'euros. Ce qui rejoint les ambitions du président d’Emmanuel Macron en termes de rénovation des écoles.

Point météo : au lycée Utrillo de Stains, les plafonds ne résistent pas à la pluie et s’effondrent eux aussi ️

Il y a URGENCE à réparer l’école publique et son bâti tout pourri (voir photos) dans le 93 !@iledefrance#plandurgence93pic.twitter.com/V8okIGmi2a — SNES-FSU 93 (@snesfsu93) October 17, 2024

Et l’urgence se fait sentir sur le territoire, car un sinistre au lycée Utrillo de Stains a été signalé le 17 octobre, par le SNES-FSU 93 sur le réseau social X.

Virginie Kroun (avec l’AFP)

Photo de Une : X @SNES-FSU 93