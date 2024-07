Pour développer son offre et son expansion, notamment à l’international, Feelbat - spécialiste en surveillance des ouvrages - a réalisé une levée de fonds d’1,5 million d'euros.

Née en juillet 2020, l'entreprise Feelbat propose des capteurs afin de surveiller l’apparition de sinistres sur l’ensemble des ouvrages (bâtiments, ponts, ferroviaire, industrie minière, maritime).

On relève par exemple Delta L+ pour le suivi des fissures et de la température ambiante, Delta R pour les mouvements d’inclinaison et la température, Delta X-P pour mesurer le niveau de la nappe phréatique ou bien Delta X-H pour mesurer l'humidité du sol.

Sans compter deux nouveaux capteurs bientôt disponibles : la version de Delta L+ Mini et Delta HM, qui sonde l’humidité murale jusqu’à 2 cm de profondeur. « En parallèle, la start-up conçoit une perche et un système pour drone permettant de fixer à distance le capteur de fissure dans des zones difficiles d’accès », lit-on dans leur communiqué.

En plus de son offre, la start-up réunionnaise veut recruter 6 personnes d’ici à fin 2024, dans l’idée de renforcer ses équipes software, hardware et commerciales. D’où sa levée de fonds d’1,5 millions d’euros, annoncée le 10 juillet.

« Franchir un cap pour développer le marché international et des solutions innovantes »



« Le soutien de Apicap et de bpifrance nous ouvre les portes de nouveaux marchés tout en renforçant notre volonté d’outiller tous les professionnels du marché avec des produits accessibles et fiables. Cette levée nous permet de franchir un cap pour développer le marché international et des solutions innovantes », se réjouit Jean-Christophe Habot, le fondateur de Feelbat

Dans le détail, le financement se partage entre un million d'euros auprès du fonds entrepreneurial réunionnais Apicap et 500 000 euros en prêt bancaire par la Bpifrance.

Ainsi, Feelbat pourra développer son équipe d’ingénieurs en microélectronique et BTP, tout en finalisant sa nouvelle application web et mobile. L’interface en question intègrera des fonctionnalités importantes pour les professionnels, telles que la comparaison des capteurs ou une fonctionnalité permettant de tester le réseau Sigfox, opérateur de télécommunications français, spécialisé de l’interconnexion entre Internet et des objets (IoT).

Dans sa feuille de route, l’entreprise entend sortir trois nouveaux capteurs tous les ans avec une dizaine de nouvelles fonctionnalités sur l’application. Elle prévoit un lancement sur le marché européen, mais aussi à l’échelle internationale dès 2025.

Virginie Kroun

Photo de Une : Feelbat