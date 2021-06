Construction Days : des nouveautés annoncées

Ce mercredi 16 juin, Comexposium et le Seimat ont dévoilé les temps forts et les premières actualités des exposants qui seront sur les Construction Days, événement inédit qui rassemblera les professionnels du secteur du 14 au 16 septembre, à Lyon. Les détails.

Ce premier événement consacré au secteur de la construction a pour but de symboliser la relance des grands projets ainsi que la dynamique des acteurs qui ne cessent d’innover. Après avoir révélé, il y a quelques semaines, les marques qui avaient confirmé leur présence (Bergerat Monnoyeur, Putzmeister, Volvo, 360 Smart Connect…), les organisateurs du salon ont dévoilé, hier, lors d’une conférence de presse, les nouveautés de cet événement 100 % outdoor.

Deux nouvelles séquences-clés

Prévu du 14 au 16 septembre à Lyon, l’événement sera rythmé et animé par cinq séquences-clés, dont deux nouveautés. Isabelle Alfano, Directrice du pôle Construction et Agro de Comexposium, indique la mise en place d’une vente aux enchères de matériels d'occasion. « Une animation inédite », souligne la directrice qui précise que cette vente sera organisée avec Ritchie Bros, leader mondial dans l'organisation de ventes aux enchères industrielles.

De plus, les organisateurs ont annoncé la remise de prix du concours du Club Seimat, qui récompensera les meilleurs étudiants niveau Bac Pro et niveau BTS pour la maintenance des matériels de construction et manutention. Organisée le jeudi 16 septembre 2021, cette journée sera consacrée à l’emploi-formation.

Les actualités des exposants

« Ce sera l’occasion pour nous de présenter pleins de nouveautés, et en particulier notre nouvelle génération de mini-pelles », explique Jean-Marie Basset, directeur général de Bergerat Monnoyeur. « Il est temps de retrouver nos clients physiquement ! », ajoute-il.

Lors des Construction Days, 360 Smart Connect dévoilera également ses solutions de traçabilité de l’empreinte carbone et des équipements soumis à contrôle. « On vient rendre compte de notre innovation », annonce Roland Mélet, son fondateur.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Comexposium / Seimat