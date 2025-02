Le tournevis speedE®, deux versions pour deux types d’applications !

Le tournevis à assistance électrique speedE® II permet de visser jusqu’à trois fois plus rapidement qu’un tournevis manuel classique. Idéal pour les travaux dans les armoires électriques, il est compatible avec les embouts slim Wiha entièrement isolés pour une sécurité maximale et offre deux niveaux de puissance : 0,4 Nm pour un vissage délicat et 1,0 Nm pour un couple plus élevé, tout en protégeant les matériaux. Une fois le vissage électrique terminé, vous pouvez continuer manuellement de visser grâce au cliquet intégré qui permet d’aller jusqu’à un couple de 8,0Nm. Ce speedE® est équipé d’un anneau LED qui assure un éclairage constant dans les environnements sombres, notamment lors des serrages.

Le speedE II avec deux niveaux de puissance de 0,4 Nm à 1,0 Nm en fonction de ses besoins. L’anneau lumineux du speedE II permet de parfaitement voir l’environnement proche.

Le speedE® PocketDrive, quant à lui, est utile dans tous les secteurs professionnels. Il propose également deux modes de puissance : 1,0 Nm pour protéger les matériaux et 5,0 Nm pour un vissage puissant dans des matériaux robustes. Utilisable comme un tournevis classique sans endommager le moteur, il permet un serrage manuel jusqu’à 12,0 Nm. Équipé de six LED puissantes autour du porte-embout, il éclaire parfaitement la zone de travail. Compact, il se range facilement dans une poche et peut être transporté partout. Sa batterie intégrée et rechargeable via USB-C vous permet de le recharger dans votre véhicule. Il est fourni avec une trousse de transport et un coffret de 30 embouts pour toujours avoir le bon outil à portée de main.

Le speedE PocketDrive est utilisable dans toutes les situations et environnements étroits. Deux niveaux de force pour une multitude d’applications. 1,0 Nm pour protéger les matériaux et 5,0 Nm pour un vissage puissant.

Six puissantes LED pour éclairer sans aucune ombre l’environnement de travail. Équipé d’une batterie rechargeable pour toujours être utilisable en déplacement.

Avec les tournevis électriques speedE® Wiha, vous gagnez en rapidité tout en prenant soin de votre santé !