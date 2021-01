La remise des prix du concours de la Tuile Terre cuite Architendance n'ayant pu se tenir de manière physique cette année, le jury a décidé de dévoiler les lauréats de façon digitale, via une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux. Découvrez à votre tour les 6 lauréats.

Tous les deux ans, le concours de la Tuile Terre cuite Architendance, organisé par la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB) et le Réseau des Maisons de l'Architecture (RMA), récompense des projets architecturaux livrés depuis moins de 4 ans et mettant en œuvre des tuiles en terre cuite.

La remise des prix de la 5ème édition du concours, qui devait initialement se dérouler à l'occasion de la Biennale du Réseau des Maisons de l'Architecture (RMA) à Clermont-Ferrand en novembre dernier, a été décalée à l'automne 2021, en raison de la crise sanitaire.

Si l'évènement physique a été repoussé, les lauréats ont tout de même été dévoilés de façon digitale, par le biais d'une vidéo.

Parmi les critères de sélection du jury : la qualité et la créativité architecturale, l'originalité du recours à la tuile terre cuite sur la toiture ou la façade, ou encore les atouts environnementaux du projet.

12 finalistes ont dans un premier temps été retenus par le jury, qui a ensuite désigné 5 lauréats. A noter que 2 autres prix ont été décernés via les réseaux sociaux :

Grand Prix du Jury : ce prix a été attribué à l'unanimité à l'agence MNM, qui a réalisé à Rennes (35) une maison familiale avec une façade conçue toute en tuiles ardoisées, formant comme une carapace autour de la maison. L'alternance avec des tuiles transparentes permet un jeu de lumières permanent à l'intérieur de la maison, d'où son surnom de « Maison Diamant ». Le projet, qui a rencontré un vif succès, a même reçu un second prix, celui de la maison individuelle .

La Maison Diamant de l'agence MNM. Crédit photos : Stéphane Chalmeau

Prix du logement collectif : le prix « collectif » revient quant à lui à Taillandiers Architectes Associés, pour la résidence Terre-Sud, située à Bègles (33). Sur la façade des trois bâtiments, une alternance de tuiles mates et émaillées crée un jeu de lumière avec le soleil. Le jury a notamment noté « un belle qualité extérieure portée par le jeu graphique changeant de la lumière sur la tuile ».

La résidence Terre-Sud de Taillandier Architectes. Crédit photo : Roland Halbe

Prix de l'équipement tertiaire : pour ce prix, Lemoal Lemoal Architectes a été récompensé pour son « Pôle social et culturel Gonzague Saint Bris », situé à Cabourg (14). Les deux bâtiments sont recouverts, du toit au sol, d'une peau de tuiles en terre cuite issues de la production locale.

Pôle social et culturel Gonzague Saint-Bris de Lemoal Lemoal Architectes.

Crédit photo : Javier Callejas et Elodie Leneveu

Prix de l'habitat intermédiaire : ce nouveau prix, créé spécialement cette année, a été décerné à l'agence FMAU pour ses 7 maisons à patios en logement social locatif, situées à Esnandes (17), formant un hameau traditionnel, aux antipodes du banal lotissement. Selon le jury il s'agit d'un « vrai renouvellement morphologique de la figure du logement intermédiaire dense ».

Logements intermédiaires imaginés par l'agence FMAU à Esnandes (17). Crédit photo : Antoine Espinasseau

Prix des Architectes & étudiants en école d'architecture : pour ce vote qui s'est déroulé sur Facebook, 3 000 avis ont été enregistrés. Le prix revient à a+ samueldelmas architectes pour la rénovation d'une grange de vacances à Allan, dans la Drôme (26). Les architectes ont particulièrement apprécié le mariage de la pierre et de la tuile terre cuite.

La grange de vacances rénovée par a+ samueldelmas architectes. Crédit photo : David Desaleux

Prix du Public via Instagram (environ 6 400 votes) : enfin, le prix du public a été remis à CroixMarie Bourdon Architectes pour la halle de marché de Courbevoie (92). Pour ce projet, un travail particulier a été fait avec des tuiles vernissées sur la toiture, décrite par Jean-Baptiste Fayet, président du groupement des tuiliers de la FFTB, comme une « 5ème façade conçue comme un objet paysage offerts aux habitants des immeubles alentour ».

La halle du marché de Courbevoie conçue par CroixMarie Bourdon Architectes. Crédit photo : Takuji Shimmura

Retrouvez les détails du palmarès à travers cette vidéo.

Claire Lemonnier