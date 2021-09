EuroSkills : la jeunesse française du BTP médaillée sept fois

La semaine dernière, les 31 jeunes candidats de l’équipe de France des Olympiades des Métiers ont répondu présents à la compétition européenne EuroSkills. Suite à de nombreuses heures d’épreuves, les jeunes professionnels du BTP se sont démarqués, sept Français ayant remporté une médaille.

Du 22 au 26 septembre dernier, s’est tenue la compétition européenne des métiers EuroSkills à Graz, en Autriche. La septième édition a réuni 400 candidats originaires de 20 pays européens lors d’épreuves de 15 heures, afin de désigner le meilleur professionnel dans 48 métiers.

L’équipe de France était bien évidemment au rendez-vous, composée de 31 jeunes candidats, tous âgés de moins de 26 ans. Ils ont ainsi concouru parmi 28 métiers, remporté 18 médailles, et se sont hissés à la troisième place du classement européen. Une victoire à laquelle a contribué un coaching physique et mental encadré par WorldSkills France, coordinateur français de l’événement.

7 médailles remportées par des professionnels du BTP français

Pour le CCCA-BTP, partenaire de WorldSkills France, le palmarès est source de joie. Et pour cause : sur les dix candidats provenant du bâtiment et des travaux publics, sept ont été médaillés, dont cinq ayant accédé au podium européen (une fille et quatre garçons). Les lauréats couvrent la diversité des savoirs-faire du secteur.

Donovan Lefeuvre, médaille d'or de la catégorie Couverture métallique - Crédit photo : ©Laurent Bagnis

Ainsi, deux médailles d’or ont été récoltées, une dans la couverture métallique par Donovan Lefeuvre, formé à BTP CFA Sarthe du Mans, et salarié chez Glot Fils Couverture.

Laura Vereecken, médaille d'or de la catégorie Miroiterie - Crédit photo : ©Laurent Bagnis

La seconde, quant à elle, concernait la miroiterie et a récompensé Laura Vereecken, formée au lycée Le Corbusier de Tourcoing.

Élie Bérard, médaille d'argent de la catégorie Menuiserie - Crédit photo : ©Laurent Bagnis

Trois médailles d’argent ont été décernées à l’équipe de France : à Élie Bérard, apprenti dans l’entreprise Berthillot, à Jessy Dumas Bougain, formé chez Gerflor et employé chez Aubonnet, ainsi qu’à Alexis Tatin, salarié de l’Atelier du Crocodile. Les gagnants se sont respectivement distingués dans le métier de menuisier, de solier et de tailleur de pierre.

Jessy Dumas Bougain, médaille d'argent de la catégorie Solier - Crédit photo : ©Laurent Bagnis

Alexis Tatin, médaille d'argent de la catégorie Tailleur de pierre - Crédit photo : ©Laurent Bagnis

Enfin, deux ont obtenu chacun une médaille d’excellence. Formée au CFA de la CCI de Cholet et à BTP CFA Caen, Nancy Maurille, employée à Évelyne Deco s’est distinguée dans la discipline Peinture et décoration.

Nancy Maurille, médaille d'excellence de la catégorie Peinture et décoration - Crédit photo : ©Laurent Bagnis

De son côté, Tanguy Jedele, formé chez les Compagnons du Devoir et en contrat de professionnalisation dans l’entreprise Gaby At, a décroché le prix pour ses performances en maçonnerie.

Tanguy Jedele, médaille d'excellence de la catégorie Maçonnerie - Crédit photo : ©Laurent Bagnis

Fierté, bonheur, surprise, gratitude… Telles sont les émotions que certains médaillés ont ressenti, à l’issue de la cérémonie de clôture. Le même état d’esprit sera-t-il présent lors de la prochaine édition ? Réponse dans un an, où, espère-t-on, les candidats se démarqueront aussi bien que cette année.

Virginie Kroun

Photo de Une : CCCA-BTP