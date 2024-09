Le secteur du bâtiment continue de jouer un rôle clé dans l’apprentissage en France, selon les dernières données du baromètre ISM-MAAF pour l’année scolaire 2022-2023, notamment dans le secteur des travaux d’installation électrique, qui enregistre un bond de 2%.

Depuis 2018, le nombre d’apprentis dans les entreprises artisanales a augmenté de 36 %, avec une forte diversification des parcours de formation et des profils. Dans le secteur du bâtiment, cette tendance se reflète par une augmentation du nombre de formations proposées, notamment à des niveaux post-bac.

Les diplômés du CAP menuisier, du BP charpentier, ou encore du TP peintre en bâtiment sont particulièrement nombreux parmi les apprentis de plus de 25 ans, signe de l’attrait croissant pour ces métiers techniques.

En effet, 21 % des apprentis inscrits au TP peintre en bâtiment ont plus de 25 ans. Cette ouverture à des personnes plus âgées a été facilitée par la réforme de l’apprentissage de 2018, qui a élargi l’accès aux formations en alternance.

Plus de 70 % des jeunes issus des métiers du bâtiment trouvent un emploi

Le secteur du bâtiment se distingue également par ses perspectives d'emploi pour les apprentis. Six mois après l’obtention de leur diplôme, 74 % des jeunes issus des métiers du bâtiment trouvent un emploi, ce qui en fait l'un des secteurs les plus performants en matière d’insertion professionnelle. Ce taux est en constante progression depuis 2018, illustrant l’importance de l’apprentissage comme voie d’accès à l’emploi.

Le métier de travaux d’installation électrique a formé 10 850 apprentis cette année, marquant une hausse de 2 % par rapport à l’année précédente. Ce secteur fait partie des cinq activités artisanales formant le plus grand nombre d’apprentis.

En plus des métiers de l’installation électrique, la menuiserie, la charpente et la peinture sont des secteurs qui continuent de recruter activement. Par exemple, le CAP menuisier, qui attire de nombreux adultes en reconversion, est l’un des diplômes les plus prisés pour ceux souhaitant réintégrer le marché du travail.

Une progression notable de la féminisation

Selon le baromètre ISM-MAAF, les métiers du bâtiment comme le nettoyage des bâtiments, qui comptait 39 % de femmes en 2022-2023 (contre 28 % en 2018-2019), sont parmi les plus attractifs pour les apprenties. Cette augmentation de 11 points en seulement quatre ans illustre une tendance marquante : les femmes s'impliquent de plus en plus dans des métiers traditionnellement masculins.

D'autres métiers du BTP, comme la peinture, commencent également à voir une progression de la part des femmes parmi les apprentis.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock