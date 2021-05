Après les derniers appels à projets de la Métropole du Grand Paris et de la Ville de Paris faisant la part belle à la reconversion de bureaux vacants en logements, Paris Île-de-France Capitale Economique et la Maison de l'Architecture Île-de-France annoncent à leur tour le lancement du second Prix international de la transformation de bureaux en logements, faisant suite à la première édition de 2019.

Alors que la généralisation du télétravail a conduit à la désertion des bureaux et que la pénurie de logements se fait parallèlement ressentir dans certaines agglomérations, la reconversion de bureaux en logements est de plus plus souvent présentée comme une solution d'avenir, permettant également de limiter l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Reconversion de bureaux en logements : de nombreuses initiatives Dès 2018, dix opérateurs immobiliers signaient avec le ministère du Logement une charte d'engagement pour convertir 500 000 m2 de bureaux vides en logements d'ici 2022. Et les initiatives en ce sens continuent de se multiplier, notamment dans la région Île-de-France, qui compterait 3,3 millions de bureaux vacants selon un bilan d'Immostat datant d'octobre. Le dernier appel à projets de la Métropole du Grand Paris fait ainsi la part belle à transformation de bureaux en logements, de même que celui de la Ville de Paris, visant à la reconversion de 6 sites parisiens, représentant 60 000 m2, en logements abordables. Paris Île-de-France Capitale Economique et la Maison de l'Architecture Île-de-France ont de leur côté annoncé le 6 mai dernier le lancement de la seconde édition du Prix international de la transformation de bureaux en logements. Ce concours a pour ambition de récompenser une réalisation remarquable en termes de reconversion, avec une attention particulière portée à la qualité architecturale et aux innovations. En 2019, la première édition avait distingué le groupement Moatti-Rivière et Immobilier 3F pour une opération située à Charenton-le-Pont (94). Pour participer, les maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage intéressés devront présenter une réalisation achevée, en chantier, ou ayant obtenu son permis de construire au moment de la candidature. En plus de récompenser une opération exemplaire, le jury remettra un prix « Coup de cœur du jury » à un étudiant d'école d'architecture ayant réalisé un projet sur ce sujet. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au vendredi 9 juillet. Pour s'inscrire et retrouver tous les renseignements, c'est ici. Les lauréats seront dévoilés en septembre, avant une remise des prix à la Maison de l'Architecture Île-de-France le 20 octobre 2021. A noter que le concours donnera également lieu à une exposition et à une publication. Claire Lemonnier Photo de une : Adobe Stock

