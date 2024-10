L'ardoise naturelle pour les toitures mansardées et brisis : Tradition et modernité avec Cupa Pizarras

Quand on pense aux toitures en ardoise, la Bretagne, l’Anjou et les châteaux de la Loire viennent souvent à l'esprit. Cependant, Paris s'impose également comme une capitale de l'ardoise naturelle, notamment grâce aux toits mansardés et aux brisis, emblématiques du style haussmannien.