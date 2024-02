Le CCCA-BTP s’associe à la FNCF pour promouvoir les métiers du BTP

Le CCCA-BTP et la FNCF ont signé une convention de partenariat dans le cadre des deux opérations nationales de promotion du cinéma en salle plébiscitées par les Français : Le Printemps du Cinéma et La Fête du Cinéma. L’objectif : inciter les jeunes générations à rejoindre le secteur de la construction.

Le CCCA-BTP devient le Partenaire Majeur des éditions 2024 et 2025 du Printemps du Cinéma et de La Fête du Cinéma. Une convention de partenariat a été signée entre Christophe Possémé, président du Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) et Richard Patry, président de la Fédération Nationale des Cinémas Français, dans le cadre des deux opérations nationales de promotion du cinéma en salle plébiscitées par les Français : Le Printemps du Cinéma et La Fête du Cinéma.

Opération séduction

Les salles de cinéma françaises ont connu une hausse de fréquentation de 20 % en 2023 par rapport à 2022. Au total, 181 millions de billets ont été vendus l’année dernière, plaçant la France au premier rang européen, d’après les chiffres du Centre national du cinéma et de l’image animée. Des statistiques qui n’ont certainement pas échappé au CCCA-BTP, qui a décidé d’utiliser cette vitrine pour faire la promotion du secteur de la construction.

Plus intéressant encore pour l’organisme du BTP, le Printemps du Cinéma et la Fête du Cinéma ont accueilli en salle plus de 6,5 millions de spectateurs en 2023, dont près de la moitié ont moins de 25 ans et un tiers entre 15 et 24 ans. Le prix des billets, très attractif pendant ces événements, n’est certainement pas étranger à la venue d’autant de jeunes au cinéma.

C’est sous la bannière de sa campagne nationale « La Construction » que le CCCA-BTP s’associe à la FNCF. Le CCCA-BTP tâchera avec cette campagne de valoriser auprès du grand public, et notamment auprès des jeunes, l’attractivité, la diversité et l’excellence des métiers du bâtiment et des travaux publics. Pour ce faire, des spots publicitaires faisant la promotion du secteur du BTP seront diffusés systématiquement avant chaque film, et ce, pendant toute la durée du Printemps du Cinéma et de La Fête du Cinéma.

Ces éditions se dérouleront respectivement du 24 au 26 mars 2024 et du 30 juin au 3 juillet 2024, dans toute la France, pour cinq euros la séance, et sera renouvelé pour les éditions de 2025.

Jérémy Leduc