Les Ateliers RSE du CCCA-BTP : rendez-vous au salon Batimat du 30 septembre au 3 octobre

À l’occasion du salon Batimat 2024, le CCCA-BTP, au travers de son engagement RSE, anime des ateliers de conception créative avec toutes les parties prenantes de la filière du bâtiment et des travaux publics. L’objectif : accompagner les apprenants, les organismes de formation aux métiers du BTP et les entreprises de la filière dans une démarche responsable nécessaire, pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux.

Agir à notre échelle, pour une société plus durable et promouvoir la RSE auprès de toutes ses parties prenantes dans la filière du bâtiment et des travaux publics, c’est l’ambition RSE du CCCA-BTP. Notre démarche est composée d’étapes clés, afin que nous puissions construire ensemble une feuille de route territorialisée, en lien avec les solutions et les ressources locales. Les ateliers RSE du CCCA-BTP s’organisent autour de trois grands sujets que sont les ressources, la qualité de vie et le numérique. Ces ateliers de conception créative proposent l’étude de cas concrets de bâtiments de centres de formation, pour identifier les améliorations et les perspectives d’évolution du bâti, de son usage et des formations dispensées dans l’objectif de… Répondre au mieux aux préoccupations sociales et environnementales.

Apporter des solutions, identifier les besoins et les attentes.

Donner du sens et sensibiliser aux enjeux de développement durable

Valoriser les bonnes pratiques et s’instruire d’exemples concrets.

Anticiper le changement de mode de vie et les implications qui en découlent. La décarbonation passe par l'enseignement, l'information et les interactions dans la vie de tous les jours dans la filière du bâtiment et des travaux publics. Notre stratégie vise à fédérer un collectif engagé pour innover dans l'accompagnement des générations futures.