La 6e édition des Journées Expertise Construction organisée par le Cerib se déroulera en format 100% digital. Du 28 juin au 2 juillet, l'événement proposera des contenus inédits et plusieurs animations autour de grandes thématiques telle que la transition écologique. Ces derniers seront disponibles en ligne jusqu’à la fin de l’année 2021. Les détails.

En raison de la pandémie mondiale et du contexte lié au covid-19, l’édition 2020 des journées Expertise et Construction avait dû être reportée en 2021. Le Cerib annonce officiellement que la 6e édition de ces journées aura lieu du 28 juin au 2 juillet en format digital, restrictions sanitaires obligent.

A cette occasion, l'application « JEC – J’entre En Contact » sera mise en place. Disponible en téléchargement sur mobile, elle permettra aux visiteurs d’échanger sur leurs centres d’intérêt spécifiques, et d’entrer en relation avec chaque exposant et tous les experts du Cerib.

« Les Journées Expertise Construction permettront, en 2021 et à distance, de continuer à partager avec l’ensemble des acteurs de la construction les connaissances techniques et scientifiques du Cerib autour des grandes thématiques qui font l’actualité du secteur, et tout particulièrement la transition environnementale et écologique », déclare le Cerib dans un communiqué.

Un programme complet

A partir du début de l’évènement, le 28 juin, la 6e édition des journées Expertise Construction prévoit une conférence par jour, telles que : Produits de bâtiment en béton bas carbone, de la R&D aux applications industrielles ; RE 2020, accompagner les industriels de l’évaluation de l’impact environnemental au développement de produits ; Comportement au feu des façades en béton biosourcé… A noter que ces dernières seront accessibles sur le site et sur la chaîne Youtube dédiés, et en replay jusqu’à la fin de l’année 2021.

Au programme également, une visite des équipements et des laboratoires du Cerib. « Elle offrira aux participants l’opportunité de mieux appréhender l’engagement RSE du Centre et l’offre de services des équipes de Cerib, en termes, entre autres, d’essais et de métrologie, de formulations bétons, de durabilité, d’expertise sur ouvrages, d’ingénierie de la sécurité incendie, ou d’économie circulaire… », indique t-il.

Le village (digital) des exposants, temps fort de l'événement depuis 2015, fait également partie du programme. Ainsi, 60 exposants présenteront leurs services et produits et leurs entreprises en disposant d’un e-stand diffusant leurs supports et vidéos de communication.

