Les lauréats du concours photo AQC 2021 révélés

Pour l’Agence Qualité Construction (AQC), « la communication passe de plus en plus par l'image, celle-ci interpelle, suscite la curiosité, facilite la compréhension du désordre ». Raison pour l’organisme de poursuivre son concours photo, permettant de sensibiliser aux malfaçons du BTP, et de revenir sur les moyens pour les prévenir ou y remédier. Le point sur les lauréats de cette 16ème édition.

« Un palmarès riche d'enseignements ! ». Tels sont les termes de l’Agence Qualité Construction (AQC) pour décrire les 621 photos envoyées, toutes catégories confondues, par l’ensemble des 287 candidats de la 16ème édition du concours photo AQC. Professionnels du bâtiment, photographes amateurs ou étudiants, le jury a apprécié la diversité de profils et l'inspiration qu'à suscité le thème "Éviter les désordres dans le bâtiment, apprendre par l'image !".



Les sujets ont été nombreux : enveloppe et ITE, équipements de ventilation, menuiseries, toiture-terrasse, ferraillage... Tous ont pu traduire « l'intérêt d'illustrer les désordres par l'image et la nécessité́ de mettre l'accent sur la pédagogie pour rappeler les bonnes pratiques », rappelle l’AQC.



Des profils de plus en plus différents dans la catégorie générale



Même si la majorité des contributeurs se constituent d’experts en construction et d’architectes, l’AQC se réjouit de voir que des métiers de plus en plus divers enrichissent la catégorie générale. Ainsi pour cette 16ème édition du concours, on peut voir des maçons, responsables d’assainissement, techniciens en énergie, formateurs ou autres professionnels, dont les « regards techniques et pointus leur permettent de "dénicher" tous les types de pathologies subies par le bâtiment en exploitation », commente l’organisme.



Cette année, c’est Alexandre Docteur, chef de projet chez Lean Construction à Bédarieux (Hérault) qui remporte le premier prix. Son cliché d’un problème d’interface entre les lots CVC et gros œuvre sur l’intégration d’une gaine de ventilation dans un mur coupe-feu lui fait gagner 1 000 €. Le deuxième prix est accordé Fabien Villette, expert Saretec à Wissous (Île-de-France) pour sa photo portant sur une technique originale de ferraillage d’un appui de baie par chevilles et vis reliées par fil de fer. Le lauréat gagne ainsi 500 euros. Tout comme le lauréat du prix spécial, Colin Commandeur, maître d’ouvrage à Saint-Geours-de-Maremne (Landes), pour sa photo d’un soulèvement de la chape sous un sol sportif consécutif à des venues d’humidité.



4 lauréats pour la catégorie étudiant



Créée il y a sept ans, la catégorie étudiant confirme rencontre chaque année plus de succès. Pour cette nouvelle édition, 13 établissements se sont inscrits au concours,, contre 6 l’année dernière. Le jury a félicité la qualité des photographies en termes d’analyse des désordres mais aussi les propositions pour les prévenir ou y remédier. Une preuve selon l’AQC que les étudiants intègrent progressivement les enjeux des métiers de la construction dans leurs travaux.



Le premier prix, Morgane Toisoul de l’ENTPE à l’université de Lyon, a impressionné avec son cliché d’un déficit d’isolation d’un toit, qui lui a valu de gagner 500 euros. Un prix de 250 euros a été décerné à la deuxième lauréate, Cassandre Gely du CESI à Aix-en-Provence, pour avoir capturé une barre en contreventement gênant le passage des gaines. Exceptionnellement, deux prix spéciaux ont été attribués cette année. L’un pour Manon Cazin de l’ENTPE et sa photographie d’un conduit d’une cheminée pliée. L’autre pour Jimy Nicolau de Polytech Nantes, qui a photographié une ITE découpée autour du réseau de chauffage et rafraîchissement, créant des ponts thermiques. Ces deux gagnants recevront la même somme que le second prix.



Les photos primées sont disponibles sur le site de l’AQC.



Virginie Kroun

Photo de une : Morgane Toisoul - AQC