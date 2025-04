La rénovation énergétique recrute, mais manque de bras. Pour combler ce déficit, l’Asder et Sénova lancent deux campus de formation en plein coeur de Paris et de Lyon. Les premières sessions débuteront à l’automne 2025.

Le secteur de la rénovation énergétique fait face à un besoin criant de compétences : 250 000 postes seront à pourvoir dans les prochaines années. Dans ce contexte, l’Asder, organisme de formatio basé à Chambéry, s’allie à Sénova, bureau d’études et maître d’oeuvre engagé dans la transition écologique, pour étendre son offre de formation à deux grandes métropoles.

« Nous nous sommes fixé un objectif ambitieux : former 150 000 professionnels de la rénovation énergétique. Ce partenariat avec Sénova nous permet de dupliquer notre savoir-faire là où les besoins sont les plus pressants », souligne Laure Voron, codirectrice de l’Asder.

Deux cursus pour se reconvertir dans un secteur porteur

Les deux nouveaux campus accueilleront à Paris, dès octobre 2025 et à Lyon, en février 2026, des stagiaires en reconversion professionnelle autour de deux cursus : « Chargé de projet énergie et bâtiments durables » et « Expert de la transition énergétique ».

Deux parcours conçus pour coller au plus près des réalités du terrain, avec l’appui de l’expertise opérationnelle de Sénova.

« Nous avons conçu ces formations pour qu’elles soient immédiatement utiles, applicables sur le terrain et en phase avec les enjeux actuels de la rénovation », précise Dimitri Molle, président de Sénova.

Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le site de l’Asder. Ce déploiement s’inscrit dans le cadre du projet FARE (Former les acteurs de la rénovation énergétique), retenu dans le programme Compétences et métiers d’avenir de France 2030.

Par Marie Gérald

Photo de Une : Asder / Sénova