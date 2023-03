Salon Renodays : le programme se précise

RX organisait ce 22 mars une conférence de presse pour préciser les contours des « Renodays ». Ce nouveau salon, dédié à la rénovation énergétique des logements, se déroulera à Paris Porte de Versailles les 12 et 13 septembre 2023, puis tous les deux ans en année impaire, en alternance avec le Mondial du Bâtiment.

L’objectif du salon, qui se veut avant tout un « forum » : débattre sur les bonnes pratiques en matière de rénovation énergétique et trouver des solutions pour lever collectivement les freins. Parmi ces derniers : le manque de connaissance des aides, leur instabilité, la hausse des prix des matériaux et du reste à charge, les problèmes de fraudes à la rénovation énergétique, ou encore la pénurie de main d’œuvre.

Pour rappel, environ 62 000 entreprises du bâtiment sont qualifiées Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) – conditions sine qua non pour que les particuliers puissent bénéficier des aides. Pour répondre au défi de la rénovation énergétique, il serait ainsi nécessaire de recruter et former 100 000 personnes par an.

7 espaces de prise de parole pour aborder la rénovation énergétique

Afin d’attirer de nouveaux talents et lever les freins à la rénovation énergétique, les Renodays proposeront 7 espaces de prise de parole consacrés aux solutions performantes, à la réglementation, aux attentes des habitants, aux territoires et acteurs engagés, à la mise en pratique, et à la nouvelle génération. Sur ces espaces, différents formats de prise de parole se dérouleront sur les deux jours du salon : des workshops (ateliers collaboratifs), des masterclass (conférences), et des meet-up (partage d’expérience).

Enfin, les « Renotalks », aborderont 12 thématiques, telles que la formation, l’emploi, l’immobilier, l’architecture, la volonté politique, le financement, ou encore le pouvoir d’achat.

Pour ces Renotalks, entre 20 et 30 speakers prendront la parole, parmi lesquels Valérie Mancret-Taylor et Thierry Repentin de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), Jean-Christophe Repon de la Capeb, Marjolaine Meynier-Millefert de l’Alliance HQE-GBC, ou encore Philippe Estingoy de l’Agence Qualité Construction (AQC), ont déjà confirmé leur présence.

Le plan du salon et ses différents espaces. Source : RX

Dans le cadre de cette première édition, les organisateurs du salon prévoient environ 130 exposants, et 5 000 visiteurs, parmi lesquels des acteurs des territoires, des professionnels du bâtiment et de l’immobilier, et des industriels de l’isolation, du génie climatique, ou encore de la menuiserie.

Claire Lemonnier

Photo de une : C.L.