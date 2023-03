Comment choisir les travaux de rénovation énergétique les plus adaptés au logement ?

Marc Ruch : Avant de se lancer dans des travaux, il faut envisager de se faire conseiller par un professionnel de la rénovation. Idéalement un conseiller indépendant qui peut être identifié sur la plateforme France Rénov', dédiée à la rénovation énergétique.

Il est souvent judicieux de s’adresser à des entreprises locales expérimentées et éviter de faire confiance à des offres alléchantes, souvent proposées par des entreprises peu scrupuleuses.

De quelle manière les équipements de chauffage peuvent être améliorés pour devenir plus efficaces ?

Marc Ruch : Les technologies des générateurs de chaleur ont beaucoup évolué. En particulier les pompes à chaleur, qui ont vu leurs performances s’améliorer grâce notamment à l’utilisation de nouveaux fluides frigorigènes. La consommation d’énergie a ainsi déjà pu être réduite.

Outre la réduction de consommation des bâtiments par un choix de travaux adaptés, le recours aux énergies renouvelables deviendra systématique : panneaux solaires photovoltaïques pour la production d’électricité, panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire ou le chauffage, biomasse avec les chaudières automatiques aux pellets et gaz vert et hydrogène pour les chaudières. L’hybridation des solutions devrait également fortement se développer, pour une exploitation optimale des installations en fonction des coûts des énergies ou des émissions de CO².

Quels sont les avantages et les inconvénients des différentes méthodes de rénovation énergétique disponibles en France ?

Marc Ruch : Le choix des travaux de rénovation énergétique doit se faire au cas par cas, et être adapté au bâti et à son historique. Selon les travaux qui ont déjà été réalisés, la pose d’une isolation complémentaire, le remplacement d’un simple vitrage voire d’un double vitrage ancien ou encore la mise en place d’un générateur de chaleur plus performant pourra être fait. Là aussi, les conseils d’un ou plusieurs professionnels sont à solliciter afin de définir le meilleur bouquet de travaux, leur calendrier de réalisation et leur financement.

Par quel(s) moyen(s) les politiques publiques peuvent-elles encourager la transition énergétique vers des sources d'énergie plus propres et plus durables ?

Marc Ruch : Pour accélérer la massification des travaux de rénovation énergétique, les parcours et les possibilités de financement doivent être simplifiés et largement communiqués. La complexité des primes et des dossiers à constituer rebutent souvent les professionnels et les particuliers. Pour de nombreux artisans, TPE et PME, le volet administratif lié aux travaux de rénovation prend trop d’ampleur, par rapport au temps consacré aux chantiers.

Comment les professionnels de la rénovation énergétique peuvent-ils se former et se perfectionner ?

Marc Ruch : De nombreuses formations qualifiantes RGE sont proposées par les organismes de formation professionnelle. Viessmann en propose également, en particulier pour l’installation de pompes à chaleur et de solutions photovoltaïques. En complément des formations qualifiantes, nous proposons aussi des formations sur nos produits, afin de permettre à nos partenaires d’assurer leur parfaite mise en œuvre sur chantier.

Face à l’ampleur des travaux de rénovation énergétique à réaliser dans les prochaines décennies en France, la question se pose sur le nombre d'entreprises ayant les capacités et les qualifications requises. Les filières de la rénovation énergétique doivent devenir plus attrayantes afin de pouvoir recruter les hommes et femmes indispensables à la réalisation de ces travaux.

Propos recueillis par Marie Gérald

Photo de une : ©Adobe Stock