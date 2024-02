Deux mois après la Cop 28 à Dubaï et en prévision du premier Forum Mondial Bâtiments et Climat, Construction21 organise l’évènement « T’es COP ou pas CAP ? », « un symposium du bâtiment et de la ville durable », qui s’étalera sur deux jours.

« T’es COP ou pas CAP ? » ou « To COP or not to COPE ? ». Tel est l’intitulé de l’évènement organisé par l’association Construction21 les 5 et 6 mars prochain. L’objectif : rassembler des experts du bâtiment durable pour débattre autour de la neutralité carbone à horizon 2030, avant le premier Forum Mondial Bâtiments et Climat, organisé par la France et le Programme des Nations Unis pour l’Environnement, et qui se tiendra les 7 et 8 mars.

Un évènement sur deux jours

En prévision, Construction21 organise des visites de bâtiments exemplaires en région parisienne le 5 mars, puis des tables rondes en présence d’experts et d’étudiants le 6 mars.

Les visites programmées le 5 mars s’articuleront autour de 7 thématiques : les bureaux neufs, les bureaux rénovés, les bâtiments culturels, les infrastructures sportives, le résidentiel, les quartiers, et les matériaux alternatifs.

Parmi les bâtiments à visiter, on retrouve notamment la Tour Pleyel, l’Agence spatiale européenne, le Musée de la Poste, ou encore la ZAC Paul Bourget (éco-quartier).

Le 6 mars, outres les conférences tenues par des experts, des étudiants de différentes écoles d’architecture, d’ingénierie, d’urbanisme se réuniront autour d’un atelier d’innovation. L’objectif : trouver des pistes de travail pour le futur de la construction autour des sujets de la rénovation, de l’énergie, de l’eau et des îlots de chaleur. À l’issue de la journée, les étudiants présenteront le fruit de leurs réflexions devant les 300 professionnels attendus.

Pour s'inscrire, c'est ici.

C.L.

Photo de une : A.A.