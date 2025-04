Asturienne, l’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB) spécialisée dans la couverture annonce la publication de son premier « guide solaire » visant à accompagner ses clients couvreurs vers le photovoltaïque.

Avec le retour du soleil, l’heure est aux projets photovoltaïques. Pour s’adapter à une demande croissante et aux évolutions, les professionnels du bâtiment doivent se former aux bonnes pratiques. Le distributeur Asturienne propose d'accompagner ses clients couvreurs grâce à la publication d’un « guide solaire ».

200 produits recensés, mais aussi des formations

Ce guide recense notamment 200 produits adaptés à tous les types de toitures et d’installations : en intégration, en surimposition, pour toit-terrasse, en pose au sol, ainsi que des tuiles et ardoises solaires. Parmi les fabricants, on retrouve notamment Terreal et Edilians.

Mais cet ouvrage ne se limite pas à des produits, il propose également des formations spécialisées avec Energea Formations, un accompagnement aux démarches administratives avec APEM, une aide au montage des dossiers de qualification, ou encore une assurance dédiée avec April.

« Installer du photovoltaïque ne se résume pas à acheter des panneaux solaires. Chaque projet nécessite une approche globale, intégrant réglementation, qualification et solutions techniques adaptées. Avec ce guide, nous souhaitons apporter à nos clients toutes les clés pour réussir leurs projets solaires », souligne Axelle Engelhard, chef de marché photovoltaïque Asturienne.

À noter que le distributeur prévoit une mise à jour bi-annuelle de son guide pour que les professionnelles puissent toujours disposer des informations les plus récentes.

Le guide complet est à retrouver ici.

Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock