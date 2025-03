L’architecte qui a co-réhabilité la High Line de New York est mort

Ricardo Scofidio est mort à l’aube de 90 ans. L’architecte new-yorkais laisse derrière lui sa femme, ses quatre enfants, six petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Sa mémoire survivra également à travers de grandes réalisations architecturales comme urbanistiques, dont la réhabilitation de la High Line, à New York.