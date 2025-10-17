CONSTRUCTION 21

Média social du secteur, Construction21 diffuse gratuitement l’information et les bonnes pratiques du durable entre les acteurs des filières ville et bâtiment, notamment via ses trois bases de données de bâtiments, quartiers et infrastructures exemplaires.

Chaque année, Construction21 organise les Green Solutions Awards, concours international visant à faire connaître les bonnes pratiques des pionniers pour inspirer l’ensemble des professionnels du secteur. En 2017, la cérémonie de remise des prix se tiendra à la COP23, à Bonn, en novembre.



Le réseau des 12 portails Construction21 est à la fois local et global. Chaque portail national est piloté par une organisation sans but lucratif impliquée dans la promotion du bâtiment durable dans son pays. Au global, le réseau compte 11 portails nationaux en Algérie, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Roumanie et en Chine. Il attend 1 million de visites en 2017. À 5 ans, Construction21 vise 50 plateformes et 10 millions de visites.