ConnexionS'abonner
Fermer
CONSTRUCTION 21 - Batiweb

CONSTRUCTION 21

7 Rue Blanche
75009 Paris
France
Site web de la marque

Média social du secteur, Construction21 diffuse gratuitement l’information et les bonnes pratiques du durable entre les acteurs des filières ville et bâtiment, notamment via ses trois bases de données de bâtiments, quartiers et infrastructures exemplaires.
Chaque année, Construction21 organise les Green Solutions Awards, concours international visant à faire connaître les bonnes pratiques des pionniers pour inspirer l’ensemble des professionnels du secteur. En 2017, la cérémonie de remise des prix se tiendra à la COP23, à Bonn, en novembre.

Le réseau des 12 portails Construction21 est à la fois local et global. Chaque portail national est piloté par une organisation sans but lucratif impliquée dans la promotion du bâtiment durable dans son pays. Au global, le réseau compte 11 portails nationaux en Algérie, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Roumanie et en Chine. Il attend 1 million de visites en 2017. À 5 ans, Construction21 vise 50 plateformes et 10 millions de visites.

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.