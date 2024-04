Le concours d'architecture international WATA, organisé par le fabricant de menuiseries en aluminium, lance sa troisième édition. Ouvert aux professionnels du monde entier, cet événement met en lumière les projets novateurs et durables qui utilisent les solutions de la marque.

Le gammiste français connu pour ses menuiseries et façades aluminium Technal annonce le lancement de la 3ème édition de son concours d'architecture « WATA », le World Architecture Technal Awards.

Organisé tous les deux ans, ce concours ouvert aux prescripteurs du monde entier vise à récompenser les projets architecturaux qui mettent en valeur l'excellence et l'esthétique tout en utilisant les solutions Technal.

Les architectes ainsi que les clients de Technal ont jusqu'au 31 mai prochain pour soumettre leurs candidatures via le site dédié. L'édition précédente a vu près de 100 projets en compétition.

Une remise des prix fin novembre

Le concours Technal « WATA » distinguera les réalisations dans 8 catégories allant des logements individuels et collectifs à la rénovation en passant par les projets de loisirs, de bureaux et les grands projets architecturaux. Une catégorie spéciale sera dédiée aux projets inscrits dans une démarche durable et écoresponsable. De plus, un prix spécial « IMAGINE WATA » sera décerné par les partenaires de l'évènement.

Le jury, composé d'architectes internationaux et renommés, se réunira en juin prochain à Londres pour désigner les lauréats. La remise des prix aura lieu fin novembre à Copenhague, ville distinguée par le titre de « Capitale mondiale de l’architecture en 2023 ». Pour immortaliser les projets primés, un livre d'architecture sera publié pour promouvoir leur créativité sur la scène internationale.

Marie Gérald

Photo de Une : Technal