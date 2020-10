Entre le 3 et 17 septembre 2020, SeLoger a réalisé une enquête en partenariat avec OpinionWay pour mieux cerner l'état d'esprit des acquéreurs et évaluer leur connaissance des aides à la rénovation énergétique. Il en ressort qu'une grande majorité n'a jamais entendu parler du dispositif d'aides MaPrimeRénov', pourtant élargi à tous les Français depuis le 1er octobre.

Selon une récente enquête menée par SeLoger et OpinionWay auprès de 2 555 futurs acquéreurs, 82 % d'entre eux étaient intéressés par l'ancien et disposés à acheter un bien avec travaux. Et pourtant, 64 % d'entre eux déclaraient n'avoir jamais entendu parler de MaPrimeRénov', qui a remplacé le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) le 1er janvier dernier.

40 % des Français pensent ne pas être éligibles aux aides à la rénovation énergétique

D'après les résultats de cette enquête, 40 % des Français pensent d'ailleurs ne pas être éligibles à ce type d'aides, alors que la prime s'est pourtant élargie aux ménages aisés, aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés depuis le 1er octobre, dans le cadre du plan de relance post-coronavirus.

En cause : un manque d'information et de lisibilité puisque 38 % des porteurs de projets immobiliers ne savent pas où se renseigner. Un gros effort de communication doit donc être mené par le gouvernement pour permettre à tous les Français de découvrir les nouveaux barèmes et les aides dont ils peuvent bénéficier selon leur niveau de revenus.

SeLoger rappelle qu'acheter un bien à rénover permet de prospecter un marché moins concurrentiel et donc de le payer moins cher.

Pour améliorer le diagnostic de performances énergétiques (DPE), le confort, et réduire ses factures d'énergie, il convient ensuite de réaliser des travaux en d'utiliser les aides proposées par MaPrimeRénov' pour réaliser des travaux – d'autant plus que les rénovations globales ont été revalorisées dans la dernière version, avec une prime allant jusqu'à 1 500 euros.

En cas de revente, un bien rénové aux dernières normes se vend plus vite, et parfois même plus cher dans certaines villes. En effet, 85 % des acquéreurs s'intéressent aux performances énergétiques de leur futur achat (3 acquéreurs sur 4 regardent le DPE d'un bien avant de le visiter). Rénover un bien avant la revente permet donc très souvent de réaliser une plus-value.

Claire Lemonnier