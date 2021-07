Construction de logements : la reprise se confirme

Le ministère de la Transition écologique, dont dépend le Logement, a publié ce jeudi 29 juillet les résultats de la construction au deuxième trimestre 2021. Bilan : entre avril et juin 2021, les permis de construire et mises en chantier ont retrouvé leurs niveaux d'avant-crise, avec respectivement +0,2 % et +0,7 % comparé à la même période de 2019.

Le mois dernier, les chiffres commençaient à retrouver leurs niveaux d'avant-crise. Cette tendance se confirme à fin juin.

Au deuxième trimestre 2021, les permis de construire sont en hausse de +1,6 % comparé au trimestre précédent, et les mises en chantiers en légère baisse, avec -2,7 %. Dans les deux cas, les chiffres renouent avec la moyenne des douze mois précédant le début de la crise sanitaire, soit de mars 2019 à février 2020.

Dans le détail, 112 600 permis de construire ont été délivrés d'avril à juin 2021, et 95 000 logements ont commencé à être construits.

Comparé à un an plus tôt, les permis de construire et mises en chantier bondissent respectivement de +67,2 % et +32,7 %, mais ces résultats sont à relativiser car la période de comparaison inclut une grande partie du tout premier confinement, le plus strict, et durant lequel l'examen des permis de construire et les chantiers avaient été stoppés.

De fait, la comparaison avec la même période de 2019 est plus représentative. Mais là aussi, les chiffres restent positifs, avec +0,2 % pour les permis de construire, et +0,7 % pour les mises en chantier.

Au total, sur un an (de juillet 2020 à juin 2021), 433 400 logements ont été autorisés à la construction, soit 21 400 logements de plus (+5,2 %) par rapport aux douze mois précédents. Parallèlement, 387 600 logements ont été mis en chantier, soit 30 600 logements de plus (+8,6 %).

Là encore, ces comparaisons sont à prendre avec des pincettes, puisque la période de comparaison (juillet 2019 à juin 2020) comprend le premier confinement, durant lequel les chiffres s'étaient effondrés.

Nombre de logements autorisés et commencés à fin juin. Source : SDES

Autre phénomène à noter : le nombre de maisons autorisées à la construction est en forte augmentation d'avril à juin 2021, avec +20 % comparé la même période de 2019, tandis que les immeubles ont moins la côte, enregistrant -10 %. Même tendance sur un an, puisque les logements individuels purs autorisés et commencés ont nettement progressé, avec respectivement +17,3 % et +10,2 % comparé aux douze mois précédents.

Claire Lemonnier