En pleine tourmente, AST, constructeur de maisons individuelles, a reçu trois offres de reprise, dont une conjointe de Hexaom et Trecobat pour ses activités bois. Le tribunal de commerce de Lyon rendra sa décision à la fin du mois d'octobre.

Le constructeur de maisons individuelles AST a annoncé avoir reçu trois offres de reprise dans le cadre de ses procédures de redressement et de sauvegarde judiciaire.

Parmi ces offres, l'une se distingue par la participation de deux spécialistes français de la construction de maisons individuelles : Hexaom et Trecobat. Cette proposition vise les activités de construction de maisons et de studios de jardin en bois du groupe AST. Toutefois, les activités de promotion immobilière et d'aménagement de terrains ne sont pas incluses dans cette offre, a précisé Hexaom.

Le tribunal de commerce de Lyon examinera les offres lors d'une audience prévue le 29 octobre 2024. L'identité du repreneur sélectionné sera dévoilée après délibération.

Crise immobilière : un coup dur pour AST et ses filiales

AST, basée dans la région lyonnaise, fait face à la crise du marché de l'immobilier neuf, ce qui l'a conduit à ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée en avril 2024. Cependant, le plan de sauvegarde proposé par l'entreprise a a été rejeté en juillet, ce qui a mené à une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde judiciaire pour ses filiales spécialisées dans la construction de maisons en bois, ainsi qu'à une procédure de redressement judiciaire pour AST Groupe et ses filiales DPLE et Maisons IDEOZ, spécialisées dans la construction de maisons traditionnelles.

En réponse à la détérioration de la situation, AST avait déjà amorcé une restructuration plus tôt dans l'année, marquée par une réduction progressive de son activité de promotion immobilière et une concentration géographique de ses activités de construction dans le sud-est de la France.

Cette restructuration s'accompagne d'une réduction importante des effectifs. Fin 2022, l'entreprise employait encore 590 personnes, selon les derniers chiffres publics.

Toutefois, AST a informé ses actionnaires que, compte tenu de l'endettement significatif du groupe, les bénéfices éventuels tirés de la vente ne généreront aucune liquidité pour eux, mais serviront uniquement à rembourser les emprunts. En conséquence, la cotation de l'AST à la Bourse de Paris est suspendue depuis le 19 juillet 2024.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de Une : ©Adobe Stock