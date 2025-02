En rachetant la branche bois d'AST Groupe, Hexaôm et Trecobat créent Natireso pour dynamiser Natilia et Natibox. Cette nouvelle structure vise à accélérer la croissance des maisons à ossature bois et des studios de jardin.

Le constructeur Hexaôm et le groupe Trecobat créent Natireso pour structurer et accélérer le développement des réseaux Natilia et Natibox, spécialisés dans les maisons à ossature bois et les studios de jardin. En novembre 2024, les deux groupes ont finalisé l’acquisition de la branche bois d’AST groupe, intégrant la production de maisons et de studios de jardin. Un marché en pleine expansion Cette opération leur permet de renforcer leur position sur un marché en pleine expansion. Natilia propose une large gamme de maisons à ossature bois performantes et esthétiques, tandis que Natibox est spécialisé dans les studios de jardin modulables, adaptés aux nouveaux usages comme le télétravail, les loisirs ou l’hébergement d’appoint. Pour accélérer leur croissance, Natilia et Natibox s’appuient sur un modèle de franchise éprouvé chez Hexaôm, avec l’ambition de doubler la taille de leurs réseaux en deux ans. Aujourd’hui, Natilia compte une dizaine de franchisés et Natibox une vingtaine de concessionnaires. « Nous croyons beaucoup dans ce modèle qui permet à des entrepreneurs de bénéficier de l’expertise et de l’accompagnement de constructeurs de maisons historiques tout en gérant leur société de façon indépendante », explique Nicolas Daumont, directeur général de Natireso. Avec l’essor de la construction bois, Natireso entend capter une part importante du marché. « La croissance de ce marché est certaine car il apporte une réponse pertinente aux défis écologiques et aux nouvelles attentes des consommateurs en matière d’habitat durable », souligne Loïc Vandromme, directeur général d’Hexaôm. Preuve de cette dynamique, les ventes de studios de jardin chez Natibox ont quadruplé entre 2021 et 2024, une tendance qui devrait encore s’accélérer. Marie Gérald Photo de Une : Hexaom - Trecobat