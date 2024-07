Le plan de sauvegarde du constructeur AST rejeté

Mauvaise nouvelle pour le constructeur de maisons individuelles AST. Son plan de sauvegarde accéléré a été refusé par ses créanciers, ce qui compromet la poursuite de ses activités.

Trois mois après avoir annoncé une procédure de sauvegarde accélérée, le groupe AST, constructeur de maisons individuelles, annonce que son plan a été refusé par ses créanciers.



Cette procédure de conciliation avec ses créanciers financiers (garants, banques, institutions publiques) devait permettre d’éviter la cessation de paiement.



« Les administrateurs judiciaires d'AST Groupe l'ont informé que le projet de plan de sauvegarde n'a pas reçu la majorité requise pour être validé par les classes de parties affectées et ne pourra pas être examiné par le Tribunal de commerce», a précisé le groupe dans un communiqué.



Et d’ajouter : « AST Groupe regrette profondément les résultats de ce vote et travaille, avec ses conseils et les organes de la procédure, sur les actions à mener à la suite de cette décision. Le groupe tiendra informé ses collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses actionnaires des prochaines étapes ».



Une poursuite d’activité aujourd’hui compromise



Durant l’étude de ce plan, AST avait pu poursuivre ses activités, dont la continuité se trouve aujourd’hui compromise.



Fin mars, la trésorerie du groupe atteignait les 13 millions d'euros, contre des dettes à 25,3 millions, pour un endettement net de 8,2 millions.



Ce même mois, le groupe avait annoncé une restructuration de ses activités, recentrées sur le sud-est de la France, et une réduction ses effectifs – recensés à 590 salariés fin 2022.



AST fait partie des nombreux constructeurs de maisons individuelles en difficultés depuis plusieurs mois, dans un contexte de crise de l’immobilier neuf, avec la hausse des coûts de construction et la baisse du pouvoir d’achat des ménages français.



Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock