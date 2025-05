En avril, la construction de logements confirme une reprise déjà observée le mois précédent. Mais la vigilance reste de mise, car si les permis augmentent de 12,5 % en glissement mensuel, ils plongent de 26 % sur 12 mois, par rapport aux niveaux d'avant-crise sanitaire.

En mars dernier, la construction de logements affichait des signes de reprise timide, selon le Pole Habitat FFB. Une tendance qui se confirme en avril 2025, avec 34 500 permis de construire délivrés, soit +12,5 % comparé à mars 2025.

Selon le Service des données et études statistiques (SDES) du ministère de l'Aménagement du territoire, « cette croissance s'explique par le dynamisme des logements collectifs ou en résidence ».

« Les autorisations de logements individuels se replient (-5,1 % par rapport à mars 2025) à un niveau de 10 700 logements, et restent très inférieures (-32 %) à leur moyenne des 12 mois précédant la crise sanitaire. Celles de logements collectifs et en résidence sont en hausse de 22,7 % à 23 900 logements et sont supérieures de 4 % à cette même référence », lit-on dans sa note de conjoncture.



Toutefois, les permis plongent sur 12 mois



La hausse se confirme à l’échelle trimestrielle, avec +10,9 % de logements autorisés entre février et avril 2025, par rapport aux 3 mois précédents (+4,1 %). Aussi bien en collectif qu’en individuel, les chiffres progressent, respectivement de 14 % et de 5,5 %.

Entre mai 2024 et avril 2025, 341 800 logements ont été autorisés à la construction. Ce qui représente 17 500 de moins que lors des 12 mois précédents (-4,9 %).

Par rapport aux 12 mois d’avant-crise sanitaire - mars 2019 à février 2020 - les autorisations baissent toute de même de 26 %. « Les autorisations de logements en résidence (+9,9 %) et de logements individuels groupés augmentent (+2,6 %). Celles de logements collectifs ordinaires (-7,6 %) et de logements individuels purs (-11,2 %) sont en baisse », développe le ministère.



+3,3 % de mises en chantier comparé à mars



24 100 logements auraient été mis en chantier en avril 2025. Avec 800 logements commencés en plus, le nombre bondit de 3,3 % comparé à mars. Pour les logements collectifs ou en résidence, les ouvertures se contractent de 4 % (13 700 unités) pendant que celles des logements individuels grimpent de 14,9 %.

En glissement trimestriel, les logements commencés se contractent de 8,1 % par rapport aux 3 mois précédents, après pourtant +15,6 % sur la période précédente.

« Les logements collectifs ou en résidence se replieraient (-13,8 %, après +20,2 %) tandis que les logements individuels seraient en légère hausse (+2,2 %, après +8,3 %) », indique le ministère.

Sur les 12 derniers mois, 291 000 mises en chantier ont été dénombrées. Ce qui revient à 6 200 de plus (+ 2,2 %), par rapport à la période mai 2023-avril 2024. En comparaison avec les 12 mois précédant la crise sanitaire, les chiffres chutent de 25 %.

Dans le détail, les logements individuels reculent de 11,1 % pour 106 400 logements commencés, avec une forte diminution dans l’individuel pur (-20,7 %), contre une augmentation dans les logements individuels groupés (+12 %).

Côté logements collectifs ou en résidence, les mises en chantier comptent 19 500 unités en plus ( 11,8 %) par rapport aux 12 mois précédents, pour atteindre un total de 184 600 logements commencés. « Les logements collectifs ordinaires (+ 12,0 %) augmenteraient, comme les logements en résidence (+ 10,8 %) », est-il précisé dans la note de conjoncture.

Source : ministère de l'Aménagement du territoire



« Je ne vois pas d’amélioration », estime le président de la FPI

Si la reprise se confirme en avril, la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) reste plus pessimiste. Selon son bilan publié mi-mai, plus personne ne construit, ni n’achète.

Face aux derniers chiffres ministériels, « je ne vois pas d'amélioration. Nous avons moins de réservations et nous déposons moins de permis pour des opérations dites classiques, mais cette hausse est sans doute liée aux permis qu'on est en train de déposer pour ce qui a été vendu l'an dernier aux bailleurs sociaux », a confié son président Pascal Boulanger, auprès de l'AFP.

Le ministère souligne également une part d’incertitude concernant les estimations de mises en chantier, les délais d'ouverture étant perturbés depuis la crise sanitaire.

Pour endiguer cette crise qui grippe la construction depuis deux ans et demi, le gouvernement a lancé en mars une aide financière aux « maires bâtisseurs ». Sans compter la publication d’un décret à fin mai, qui prolonge la validité de certains permis de construire.

Par Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock