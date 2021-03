Malgré la crise sanitaire et le développement du télétravail, le marché immobilier des bureaux reste la classe d’actif privilégiée par les investisseurs européens, d’après une étude réalisée par CBRE sur plus de 400 investisseurs basés en Europe. Selon eux, la France sera le troisième marché d’Europe qui connaîtra, en 2021, la plus forte reprise dans le secteur de l’immobilier.

D’après leur enquête réalisée du 2 décembre 2020 au 19 janvier 2021, sur l’appétit d’achat des investisseurs immobiliers européens, en pleine pandémie mondiale, ainsi que sur leurs stratégies privilégiées pour 2021, le CBRE révèle que « près de 60 % des répondants ont l’intention d’acheter plus cette année. »

Sur les 415 sondés, le leader mondial dans le conseil en immobilier d'entreprise précise que seulement 10 % d’entre eux envisagent une baisse de leurs volumes d'investissement.

Malgré l’engouement pour le télétravail, le marché de l’immobilier des bureaux n’a donc pas perdu l’attrait des investisseurs français puisque selon l’étude publiée, la France sera le troisième marché d’Europe qui connaîtra la plus forte reprise en 2021, après l'Allemagne et les Pays-Bas. En 2020, Paris était même la capitale européenne la plus prisée par les investisseurs immobiliers (20M€ ont été investis dans l'immobilier d'entreprise).

CBRE anticipe une progression des investissements

Selon le CBRE, les investissements devraient augmenter jusqu'à 5 % en 2021, et ce, pour toutes les classes d'actifs immobiliers confondus.

Les bureaux restent cependant la classe d’actif préférée pour l’investissement, une proportion qui grimpe jusqu’à 60% pour le marché français. Les investisseurs portent toutefois un intérêt élevé pour la logistique, 22% des intentions d’investissement, contre 24% pour le résidentiel. Les résidences séniors et étudiantes sont également plébiscitées, de la même manière que les data centers et les entrepôts logistiques. De plus, l’étude note que « la plupart des investisseurs s'attendent globalement à des repricing importants pour les commerces et hôtels. »

« Alors que la reprise économique européenne apparaîtra au second semestre 2021, davantage d'investisseurs saisiront les opportunités, augmentant ainsi les volumes globaux. Cependant, comme la pandémie continue d'entraîner des différences substantielles dans les préférences et les approches à travers le continent, il y aura une certaine variance en termes de rythme de recovery entre les différents classes d’actifs », prévoit le CBRE.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock.