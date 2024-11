La Chine dévoile plusieurs mesures pour relancer le marché immobilier

La Chine a récemment annoncé une série de mesures fiscales visant à stimuler le marché immobilier du pays, ont rapporté les médias d’État. La crise immobilière a mis à mal la croissance de l’Empire du Milieu.

Les pays occidentaux ne sont pas les seuls à subir de plein fouet la crise immobilière. La Chine en fait aussi les frais. Longtemps porté économiquement par le secteur immobilier, qui représentait environ un quart du PIB chinois, le pays connaît aujourd’hui une tout autre dynamique.

Quelles mesures à venir ?

Pour tenter de relancer la machine, l’Empire du Milieu a annoncé le 13 novembre une série de mesures fiscales visant à stimuler le marché immobilier. Citant diverses agences gouvernementales, dont le ministère des Finances, la chaîne de télévision d’État CCTV a affirmé que les incitations fiscales en matière de transactions immobilières seront renforcées afin de « soutenir activement les besoins de base et autres besoins en matière de logement ».

La Chine tente de consolider le secteur immobilier et a affirmé en octobre qu’elle porterait les crédits disponibles pour les projets de logements inachevés à plus de 500 milliards de dollars. Au cours des derniers mois, Pékin a également annoncé une série de mesures visant à stimuler l’activité économique, notamment des baisses de taux et l’assouplissement de certaines restrictions à l’achat de logements.

Le média d’État CCTV a indiqué que l’annonce faite le 13 novembre par le ministère chinois des Finances, l’autorité fiscale nationale et le ministère du Logement et du Développement urbain-rural visait à clarifier « diverses incitations fiscales pour soutenir le marché immobilier ».

CCTV a par ailleurs précisé que « le taux minimum de prépaiement de la taxe sur la valeur ajoutée foncière sera réduit pour atténuer les difficultés financières des sociétés immobilières ».

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock