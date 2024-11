Les propositions de l’UNAM L’Union Nationale des Aménageurs (UNAM), qui travaille avec les élus locaux pour le développement des territoires, est soucieuse de renforcer les sources de financement des collectivités locales. Toutefois, la fédération estime que l’augmentation des DMTO aurait un effet contre-productif, au regard des objectifs affichés par le gouvernement. L’UNAM en est arrivée à la même conclusion que la FNAIM : un nouveau renchérissement du coût d’accès à l’immobilier, et notamment au logement pour les primo-accédants, risque de briser la très timide reprise du secteur qui aurait pu s’amplifier début 2025. Selon Nicolas Gravit, président de la fédération, « c’est en donnant toutes ces chances à la relance de l’activité, et particulièrement pour les projets d’aménagement concertés avec les élus locaux, que nous relancerons le financement des collectivités locales ». Pour cela, le président de l’UNAM avance deux propositions concrètes dans le cadre du PLF 2025 : la mise en place d’une TVA Maire aménageur d’une part, et la création d’une taxe pour lutter contre la rétention et la spéculation foncière dont les territoires seraient bénéficiaires.